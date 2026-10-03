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Pregovori administracije američkog predsednika Donalda Trampa sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini prošireni su i na višemilijardski naftni sporazum od kojeg bi korist mogli da imaju bliskoistočni biznismeni povezani sa dvojicom glavnih Trampovih pregovarača, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Sporazum, za koji je potrebno odobrenje američke vlade i Kremlja, obuhvata ogromni globalni portfolio naftnih polja, rafinerija i benzinskih stanica Lukoila, jedne od najvećih ruskih energetskih kompanija.

Vodeću grupu koja pokušava da zaključi sporazum čine američki investitor Tod Boli, koji je donirao dva miliona dolara političkim inicijativama predsednika Trampa, dve bliskoistočne grupacije koje su poslovale sa Kušnerom ili porodicom Vitkof, kao i jedan ogranak američke vlade.

Pregovori traju već nekoliko meseci, navodi NYT pozivajući se na osam osoba upoznatih sa razgovorima.

List ističe da nema dokaza da bi Kušner ili Vitkof lično ostvarili finansijsku korist od sporazuma. Ipak, predloženi posao ukazuje na blisku povezanost privatnih poslovnih interesa i geopolitike, čak i u administraciji koja redovno odbacuje zabrinutost zbog potencijalnih sukoba interesa.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Putin pokrenuo pitanje na sastanku u Kremlju

Ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je pitanje ovog sporazuma tokom sastanka sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju 5. septembra, navode tri osobe upoznate sa sadržajem razgovora.

Jedan od izvora tvrdi da je Putin predložio sporazum kako bi Rusima pokazao da njihova zemlja može da posluje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Amerikanci su odgovorili da će raditi na realizaciji sporazuma, naveo je izvor. Oni su u tome videli priliku za izgradnju boljih odnosa sa Kremljom, ali i za smanjenje globalnih cena energenata.

Potencijalni posao bio bi izuzetno unosan i za kupce. Američko odobrenje prodaje omogućilo bi ukidanje sankcija sa kupljene imovine, čime bi njena vrednost praktično odmah porasla.

Iako je Lukoil zvanično privatna kompanija, u Moskvi se smatra da konačna odluka o sporazumu u velikoj meri zavisi od Putina.

Ogromna transakcija obuhvatila bi veoma različitu imovinu, od naftnih polja u Kamerunu i rafinerija u Evropi do benzinskih stanica u Nju Džerziju. U konačnici, navodi NYT, sudbina čitavog posla zavisi od odluka Putina i Trampa.

Tramp već dugo govori o poslovima sa Rusijom

Tramp od početka prošle godine promoviše ideju sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom, koju je opisivao kao "ogromnu priliku".

Najnoviji posao ponovo skreće pažnju i na kompaniju World Liberty Financial, koja posluje sa kriptovalutama i čiji je jedan od suosnivača Vitkof. Jedan od investitora uključenih u potencijalnu kupovinu Lukoilove imovine istovremeno je suvlasnik kompanije World Liberty.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

The New York Times, međutim, naglašava da nema dokaza da bi Vitkof ili Kušner lično profitirali od predložene transakcije.

Lukoil pod američkim sankcijama

Tramp je u oktobru 2025. godine prvi put tokom svog drugog mandata uveo nove sankcije Rusiji, kojima su, između ostalih, pogođene dve velike ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil.

Sjedinjene Američke Države su u međuvremenu više puta produžavale rok za prodaju imovine sankcionisanog Lukoila.