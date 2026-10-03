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Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih predstavništava, da ne borave u Ukrajini niti da putuju u tu zemlju, javila je danas ruska agencija TASS.

Ministarstvo je ponovilo da Oružane snage Rusije nastavljaju da izvode sistematske napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na "terorističke akcije ukrajinske vojske usmerene protiv civilnog stanovništva i infrastrukture Rusije".

"Rusko Ministarstvo spoljnih poslova još jednom upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih predstavništava, da ne borave u Ukrajini niti da putuju u tu zemlju. Puna odgovornost za sve moguće negativne posledice leži na onima koji zanemare ovo upozorenje", naglašava se u saopštenju.

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Ministarstvo je podsetilo da je i ranije Rusija pozivala strane državljane i diplomate da napuste Kijev i uzdrže se od putovanja u Ukrajinu i apelovalo na stanovnike te zemlje da se drže podalje od vojnih, administrativnih i infrastrukturnih objekata.

"To upozorenje bilo je u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova od 25. maja 2026. godine, u diplomatskim notama upućenim stranim partnerima, a preneo ga je i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na brifingu za diplomatski kor 27. maja 2026. godine", navodi se u saopštenju.

Vlasti mnogih država, uključujući SAD, Veliku Britaniju, članice Evropske unije, Norvešku i Švajcarsku, više puta su savetovale svojim građanima da ne putuju u Ukrajinu. Poslednji takav savet bio je u avgustu, navodi se u saopštenju.

Ruskoi ministarstvo konstatuje da nisu svi "poslušali ova upozorenja i da se pojedinci svesno izlažu smrtnoj opasnosti. Mnoge ambasade nastavljaju sa radom u Kijevu, a strani zvaničnici putuju u Ukrajinu u posete".

"Oružane snage Rusije nastaviće da izvode masovne uzvratne napade", dodalo je rusko ministarstvo.