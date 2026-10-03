Slušaj vest

Avion sa šest osoba izgubio je vezu sa kontrolorima leta na putu od Bermuda do Bostona, a američka Obalska straža saopštila je da traga za nestalom letelicom kod obale Nantaketa.

U mlaznom avionu hitne medicinske pomoći, registrovanom u Kanadi, nalazila su se četiri člana posade i dva putnika kada je tokom noći poleteo sa međunarodnog aerodroma L.F. Vejd na Bermudima ka Masačusetsu, navodi se u saopštenju kompanije Skajport, koja upravlja tim aerodromom.

Obalska straža je saopštila da je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) javila da je avion tipa Galfstrim G100 (Gulfstream G100) izgubio vezu sa njima jutros veoma rano.

U potragu za avionom uključene su posade iz vazduha i sa vode, navela je Obalska straža.

Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja saopštio je da prikuplja informacije o situaciji, ali da nema novih podataka za objavljivanje.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPOTVRĐENO, AVION SA ŠEST LJUDI NESTAO IZNAD ATLANTIKA! Poleteo sa Bermuda, pa mu se izgubio svaki trag: Pokrenuta velika potraga
Avion "lovaca na uragane" u oku uragana Louel.
HrvatskaSRUŠIO SE AVION U HRVATSKOJ: Završena potraga, olupina pronađena na teško pristupačnom terenu
turski avion pad aviona pao avion srušen avion.jpg
HrvatskaDRAMA U HRVATSKOJ! NESTAO AVION: Izgubljen signal na letelici koja je letela iz Češke prema Zadru
profimedia0174373682.jpg
PlanetaTRAGIČAN KRAJ POTRAGE U KOLUMBIJI: Pronađen nestali avion, poginuli SVI PUTNICI! (VIDEO, FOTO)
Kolumbija avion.jpg
PlanetaDRAMA U KOLUMBIJI: Avion sa 15 putnika misteriozno nestao, pokrenuta potraga!
Kolumbija avion.jpg
PlanetaPOTVRĐENE CRNE SLUTNJE! Srušio se avion sa putnicima! Prvi snimci sa terena LEDE KRV u ŽILAMA! (FOTO/VIDEO)
Indonezija nestao avion