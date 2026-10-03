AVION NESTAO IZNAD ATLANTIKA: Obalska straža traga za šest osoba koji su leteli od Bermuda do Bostona
- U letelici hitne medicinske pomoći bili su četiri člana posade i dva putnika, saopštila je kompanija Skyport.
- Američka Obalska straža i FAA učestvuju u potrazi, a NTSB prikuplja informacije o slučaju.
Avion sa šest osoba izgubio je vezu sa kontrolorima leta na putu od Bermuda do Bostona, a američka Obalska straža saopštila je da traga za nestalom letelicom kod obale Nantaketa.
U mlaznom avionu hitne medicinske pomoći, registrovanom u Kanadi, nalazila su se četiri člana posade i dva putnika kada je tokom noći poleteo sa međunarodnog aerodroma L.F. Vejd na Bermudima ka Masačusetsu, navodi se u saopštenju kompanije Skajport, koja upravlja tim aerodromom.
Obalska straža je saopštila da je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) javila da je avion tipa Galfstrim G100 (Gulfstream G100) izgubio vezu sa njima jutros veoma rano.
U potragu za avionom uključene su posade iz vazduha i sa vode, navela je Obalska straža.
Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja saopštio je da prikuplja informacije o situaciji, ali da nema novih podataka za objavljivanje.
Kurir.rs/Agencije