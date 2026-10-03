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Nekoliko desetina hiljada ljudi danas je protestovalo na ulicama Madridai drugih španskih gradova zbog stambene krize, a njihovo nezadovoljstvo je podstaknuto odlukom parlamenta da odbaci niz mera koje je predložila socijalistička vlada u cilju ublažavanja ove krize, prenela je britanska agencija Rojters.

Pokret dobija na zamahu od 23. septembra, kada je policija na nosilima iznela 87-godišnju Marikarmen Abaskal iz njenog doma u Madridu, u kojem je živela više od sedam decenija nakon što je investicioni fond koji je kupio njen stan obezbedio nalog za iseljenje.

Među transparentima koje nose demonstranti nalazi se i poziv na generalni štrajk zbog stanja u oblasti stanovanja.

Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Cene zakupnina su udvostručene tokom protekle decenije, pri čemu prosečan iznos dostiže 1.176 evra mesečno, što je jednako 98,7 odsto prosečne plate mlade osobe, prema podacima Španskog saveta mladih.

"To je sramota", rekao je 26-godišnji demonstrant povodom odbacivanja mera koje je predložila levičarska vlada, koja nema parlamentarnu većinu.

"To samo dokazuje da smo mi, građani, ti koji moraju da se prilagođavaju političkim strankama, umesto da se političari prilagođavaju očekivanjima javnosti, a ovako više ne može", dodao je on.

Španski premijer Pedro Sančes bi mogao da raspiše vanredne izbore u novembru, posle ovog neuspeha usvajanja mere za rešavanje stambene krize.