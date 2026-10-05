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Američki marinac uhapšen je pod sumnjom za ubistvo nakon što je telo žene pronađeno u hotelu na Okinavi, u Japanu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Premijerka Japana Sanae Takaiči opisala je ovaj zločin kao "brutalnu i gnusnu" pljačku i ubistvo. Ona je navela da je apelovala na SAD da "sprovedu strožu disciplinu" među svojim osobljem.

Japanski javni servis NHK identifikovao je žrtvu kao Anu Jagi (39), a osumnjičenog kao Devina Džejkoba Balarda (20), koji je stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Američkog marinskog korpusa Futenma.

- Aktivno sarađujemo sa japanskim vlastima povodom optužbi za ozbiljna krivična dela koja je počinio marinac - objavio je Marinski korpus na društvenim mrežama, izražavajući saučešće porodici žrtve.

Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi izjavio je da je telo žene pronađeno u subotu rano ujutru u hotelu u gradu Naha, glavnom gradu Okinave - ostrvskog arhipelaga južno od kopnenog dela zemlje.

- Ovakav incident je potpuno neoprostiv i ispunjava me snažnim ogorčenjem - napisao je Koizumi na društvenim mrežama, dodajući da "incidenti i nesreće u kojima učestvuje vojno osoblje SAD izazivaju značajnu uznemirenost u lokalnoj zajednici i nikada ne smeju da se događaju".

MSP Japana pozvalo ambasadora SAD na razgovor

Ambasada SAD u Tokiju saopštila je da u potpunosti sarađuje sa japanskom vladom i lokalnom policijom. Ministarstvo spoljnih poslova Japana navelo je da je u nedelju pozvalo ambasadora SAD Džordža Glasa na razgovor povodom ovog incidenta.

Na Okinavi se nalazi nekoliko američkih vojnih baza i desetine hiljada američkih vojnika. Guverner Okinave Genta Kodža izjavio je da je prefektura više puta zahtevala od SAD da preduzmu mere kako bi se sprečili ovakvi incidenti, istakavši da navedeni zločin vidi kao znak nedostatka discipline.

- Činjenica da se ovakav događaj ponovo ponovio ne ostavlja nam drugog izbora osim da zaključimo da su napori američke vojske na održavanju discipline, edukaciji osoblja i drugim sličnim merama potpuno neefikasni - rekao je on.

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Na Okinavi stacionirano više od polovine američkih vojnika

Ovo je najnoviji slučaj u kom učestvuje američki vojnik na Okinavi, gde je stacionirano više od polovine od ukupno 54.000 američkih vojnika koji služe u Japanu.

Raniji slučajevi izazivali su gnev i proteste, od kojih su najveći održani 1995. godine, kada je desetine hiljada ljudi izašlo na ulice nakon silovanja dvanaestogodišnje devojčice.

1/8 Vidi galeriju Američki marinci Foto: Operation 2022 / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA / Sgt. Ricky Gomez