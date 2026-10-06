AUSTRIJSKI VICEKANCELAR SE POVLAČI SA FUNKCIJE: Babler napušta i stranačku poziciju
Austrijski vicekancelar i lider Socijaldemokratske partije Austrije (SPÖ) Andreas Babler povući će se sa obe funkcije početkom 2027. godine, javila je televizija ORF, pozivajući se na njegovu izjavu.
Babler će zadržati funkciju ministra za stambena pitanja, umetnost, kulturu, medije i sport.
Ovaj političar planira da ostane na mestu vicekancelara najmanje do kraja ove godine, nakon čega bi ga, prema navodima ORF-a, na toj funkciji trebalo da nasledi ministar finansija Markus Marterbauer.
Očekuje se da će ga na ključnoj partijskoj poziciji zameniti Filip Kuher, šef poslaničkog kluba SPÖ-a, i Eva-Marija Holclajtner, koja je trenutno ministarka za pitanja žena, nauku i istraživanje. Konačna odluka o novom partijskom rukovodstvu biće doneta na partijskom kongresu.
Babler je izjavio da je odluku o povlačenju doneo dobrovoljno, u svetlu tekućih unutarpartijskih rasprava o rukovodstvu stranke. Rekonstrukcija bi trebalo da doprinese obnavljanju partijskog jedinstva, rekao je on.