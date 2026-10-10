U zamrzivaču porodične kuće u Francuskoj pronađena su tela dve bebe, a žena od 50 godina uhapšena je i priznala da je njihova majka.
Istražitelji su se vratili na lice mesta sa četiri psa i sredstvom za tragove krvi, jer proveravaju da li na imanju postoji još jedna žrtva.
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Francusku je potresao jeziv slučaj nakon što su 10. februara 2026. godine u zamrzivaču porodične kuće u mestu Aillevillers-et-Lyaumont pronađena tela dve bebe. Za zločin je osumnjičena žena (50), koja je uhapšena u pariskoj regiji i tokom saslušanja priznala da je majka novorođenčadi i da ih je stavila u zamrzivač.
Istragu vodi tužilaštvo, a slučaj je okvalifikovan kao ubistvo. Međutim, nekoliko dana kasnije slučaj je dobio novi, još jeziviji obrt - istražitelji su se vratili u porodičnu kuću kako bi detaljno pretražili objekat i dvorište i proverili da li postoje dodatni tragovi koji bi mogli da ukažu na još jednu žrtvu.
Sve počelo pronalaskom tela u zamrzivaču
Alarm je podignut 10. februara u 16.49 časova, nakon što je član porodice tokom sređivanja hrane u zamrzivaču pronašao telo jedne bebe.
Pripadnici žandarmerije iz Sen-Lu-sur-Semusa odmah su izašli na teren, a tokom tehničkog uviđaja u istoj komori pronađeno je i drugo telo novorođenčeta, koje je bilo u drugoj kesi.
Prema rečima javnog tužioca Sedrika Ložlena, u kući u Ulici Šarla Demandrea živela je višečlana porodica, dok je žena napustila dom u decembru 2025. godine. Zbog težine slučaja, istragu je preuzelo tužilaštvo u Besansonu, koje je otvorilo sudsku istragu.
Kuća u kojoj su pronađene bebe u zamrzivaču Foto: Google Earth Printscreen
Majka uhapšena u Parizu
Osumnjičena žena locirana je i uhapšena bez incidenta u regionu Pariza, tokom noći između 10. i 11. februara. Tokom trećeg saslušanja priznala je da je ona majka dve bebe i navela da su se porođaji dogodili kod kuće.
Prema navodima tužilaštva, nije mogla precizno da odredi datume rođenja, već ih je smestila u period između 2011. i 2018. godine.
Istražitelji navode da je trudnoće skrivala od porodice i okoline. Nosila je široku odeću i davala druga objašnjenja za promene u telesnoj težini. Njen partner, koji je u početku bio ispitan, tvrdi da nije znao ništa o trudnoćama niti o porođajima.
Četiri psa pretraživala kuću i dvorište
Nekoliko dana nakon prvobitnog otkrića, istražitelji su se ponovo vratili na mesto zločina. Nova velika pretraga sprovedena je 18. februara, kada su policija i žandarmerija ponovo detaljno pregledale kuću i dvorište.
U akciji su učestvovala četiri specijalizovana psa za pronalaženje tela, dok su istražitelji koristili i Bluestar, sredstvo koje omogućava otkrivanje mogućih tragova krvi koji nisu vidljivi golim okom. Posebno zabrinjava to što su istražitelji proveravali i mogućnost da se na imanju nalazi još jedno telo bebe. Za sada, međutim, nema potvrde da je tokom nove pretrage pronađeno još neko telo.
Osumnjičena majka dovedena je iz pritvora kako bi bila prisutna tokom novih pretraga, dok su istražitelji sistematski pregledali kuću i okolinu.
Francusku je potresao jeziv slučaj nakon što su 10. februara 2026. godine u zamrzivaču porodične kuće u mestu Aillevillers-et-Lyaumont pronađena tela dve bebe. Za zločin je osumnjičena žena (50), koja je uhapšena u pariskoj regiji i tokom saslušanja priznala da je majka novorođenčadi i da ih je stavila u zamrzivač. Istragu vodi tužilaštvo, a slučaj je okvalifikovan kao ubistvo. Međutim, nekoliko dana kasnije slučaj je dobio novi, još jeziviji obrt - istražitelji su se vratili u porodičnu kuću kako bi detaljno pretražili objekat i dvorište i proverili da li postoje dodatni tragovi koji bi mogli da ukažu na još jednu žrtvu. Sve počelo pronalaskom tela u zamrzivaču Alarm je podignut 10. februara u 16.49 časova, nakon što je član porodice tokom sređivanja hrane u zamrzivaču pronašao telo jedne bebe. Pripadnici žandarmerije iz Sen-Lu-sur-Semusa odmah su izašli na teren, a tokom tehničkog uviđaja u istoj komori pronađeno je i drugo telo novorođenčeta, koje je bilo u drugoj kesi. Prema rečima javnog tužioca Sedrika Ložlena, u kući u Ulici Šarla Demandrea živela je višečlana porodica, dok je žena napustila dom u decembru 2025. godine. Zbog težine slučaja, istragu je preuzelo tužilaštvo u Besansonu, koje je otvorilo sudsku istragu. Description Kuća u kojoj su pronađene bebe u zamrzivaču Document specific alt text Href Majka uhapšena u Parizu Osumnjičena žena locirana je i uhapšena bez incidenta u regionu Pariza, tokom noći između 10. i 11. februara. Tokom trećeg saslušanja priznala je da je ona majka dve bebe i navela da su se porođaji dogodili kod kuće. Prema navodima tužilaštva, nije mogla precizno da odredi datume rođenja, već ih je smestila u period između 2011. i 2018. godine. Istražitelji navode da je trudnoće skrivala od porodice i okoline. Nosila je široku odeću i davala druga objašnjenja za promene u telesnoj težini. Njen partner, koji je u početku bio ispitan, tvrdi da nije znao ništa o trudnoćama niti o porođajima. Četiri psa pretraživala kuću i dvorište Nekoliko dana nakon prvobitnog otkrića, istražitelji su se ponovo vratili na mesto zločina. Nova velika pretraga sprovedena je 18. februara, kada su policija i žandarmerija ponovo detaljno pregledale kuću i dvorište. U akciji su učestvovala četiri specijalizovana psa za pronalaženje tela, dok su istražitelji koristili i Bluestar, sredstvo koje omogućava otkrivanje mogućih tragova krvi koji nisu vidljivi golim okom. Posebno zabrinjava to što su istražitelji proveravali i mogućnost da se na imanju nalazi još jedno telo bebe. Za sada, međutim, nema potvrde da je tokom nove pretrage pronađeno još neko telo. Osumnjičena majka dovedena je iz pritvora kako bi bila prisutna tokom novih pretraga, dok su istražitelji sistematski pregledali kuću i okolinu. Komšije bile u šoku Stanovnici Aillevillers-et-Lyaumonta, mesta sa manje od 1.500 stanovnika, ostali su zatečeni slučajem. Komšije porodicu opisuju kao povučenu i mirnu, bez ikakvih naznaka da bi se u kući mogla dogoditi ovakva tragedija. Kuća je nakon otkrića bila zapečaćena, dok su forenzičari nastavili da prikupljaju dokaze. Obdukcije tela trebalo bi da pomognu istražiteljima da utvrde tačan uzrok i okolnosti smrti beba, kao i da rasvetle šta se događalo nakon njihovog rođenja. Istražitelji sada pokušavaju da slože kompletan sled događaja i utvrde da li su dve bebe pronađene u zamrzivaču jedine žrtve ovog slučaja. Kurir.rs / Le Parisien / L'Est Républicain Ne propustite "Našao sam razbacane kosti i pelenu!": Albanci na Krstovdan iskopali i raskomadali tela srpskih beba! Deda Stanko zatekao jeziv prizor Umirale su u inkubatorima dok je svet ćutao: 12 beba ostalo bez kiseonika i otišlo u smrt, Marko preživeo sa teškim posledicama FUDBALER UBIJEN TOKOM PLJAČKE! Razbojnici mu presudili zbog AUTOMOBILA! Imao je samo 27 godina! Horor priča koja ledi krv u žilama! OPTUŽEN DA JE MAČETOM UBIO ČOVEKA NA KUĆNOM PRAGU Detalji zločina u Obrenovcu: Oružje nosio okačeno o leđima, krvoproliće usledilo nakon ovoga ZLOSTAVLJAO MAJKU, BRUTALNO JE UBIO, PA RASKOMADAO NJENO TELO?! Isplivali novi detalji zločina kod Novog Bečeja, sin se pored ubistva tereti za još jedno delo! POSLALA JOJ JE PISMO U OBLIKU LEPTIRA I U NJEMU OVE REČI Novinarka BBC-a razgovarala sa Kristom Pajk: Rekla je da je izgubila razum one noći Foto: Google Earth Printscreen
Komšije bile u šoku
Stanovnici Aillevillers-et-Lyaumonta, mesta sa manje od 1.500 stanovnika, ostali su zatečeni slučajem. Komšije porodicu opisuju kao povučenu i mirnu, bez ikakvih naznaka da bi se u kući mogla dogoditi ovakva tragedija.
Kuća je nakon otkrića bila zapečaćena, dok su forenzičari nastavili da prikupljaju dokaze.
Obdukcije tela trebalo bi da pomognu istražiteljima da utvrde tačan uzrok i okolnosti smrti beba, kao i da rasvetle šta se događalo nakon njihovog rođenja. Istražitelji sada pokušavaju da slože kompletan sled događaja i utvrde da li su dve bebe pronađene u zamrzivaču jedine žrtve ovog slučaja.