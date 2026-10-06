ŽESTOK RASKOL DVE VELIKE SILE, PRŠTE PROTERIVANJA DIPLOMATA! Britanija sprema odmazdu Izraelu: Odnosi pali na najniži nivo u istoriji
- Velika Britanija bi mogla da protera izraelske diplomate ako Izrael zatvori britanski konzulat u Istočnom Jerusalimu, a rok ističe u četvrtak.
- Spor je izbio posle britanskih sankcija zbog izraelskih naselja na Zapadnoj obali, koje London smatra pretnjom rešenju o dve države.
Velika Britanija će verovatno proterati izraelske diplomate ukoliko Izrael ove nedelje sprovede odluku o zatvaranju britanskog konzulata u Istočnom Jerusalimu, u okviru spora zbog sankcija usmerenih na izraelska naselja, izjavila su četiri izvora.
Izrael je 8. septembra naložio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori konzulat u Istočnom Jerusalimu i povuče svoje diplomate iz grada, nakon što je London saopštio da će zabraniti trgovinu robom proizvedenom u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.
Rok od 30 dana za zatvaranje konzulata ističe u četvrtak, a odluka će uticati na oko 30 britanskih diplomata koji tamo rade, kao i na članove njihovih porodica, naveli su izvori.
Ukoliko konzulat bude zatvoren, Velika Britanija će verovatno odgovoriti proterivanjem približno istog broja izraelskih diplomata iz izraelske ambasade u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekli su izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti.
Izvori nisu naveli koliko brzo bi London mogao da reaguje ukoliko konzulat bude zatvoren. Nakon što je Velika Britanija najavila sankcije, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar optužio je London da se meša u izraelske parlamentarne izbore ovog meseca.
Britansko Ministarstvo spoljnih poslova i izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova odbili su da komentarišu. Jedan izraelski zvaničnik rekao je da će na svaki potez protiv Izraela biti odgovoreno.
Odnosi dve zemlje na novom minimumu
Britanska najava sankcija i odgovor Izraela označili su novi pad u odnosima nekada čvrstih saveznika. Velika Britanija je više puta kritikovala Izrael zbog njegovih poteza tokom rata u Gazi, kao i zbog napada izraelskih doseljenika na Palestince. Izraelska vlada je, sa druge strane, optužila vladajuću britansku Laburističku partiju za neprijateljski odnos prema Izraelu.
Britanski konzulat, koji se nalazi u naselju Šeik Džara u Istočnom Jerusalimu, zadužen je za odnose Velike Britanije sa Palestincima u gradu, kao i na Zapadnoj obali i u Gazi. Takođe pruža konzularne usluge Palestincima.
Konzulat se u Jerusalimu nalazi gotovo 200 godina, mnogo pre nego što je 1948. godine osnovana Država Izrael.
Rojters je u ponedeljak objavio da je glavni britanski savetnik za nacionalnu bezbednost Džonatan Pauel prošle nedelje u tajnosti posetio Izrael u pokušaju da spreči zatvaranje konzulata, ali nije uspeo da postigne dogovor. Peti izvor rekao je da se Velika Britanija i dalje nada da bi sporazum mogao da bude postignut.
Još dva izvora navela su da je London zatražio od evropskih zemalja da pokrenu ovo pitanje u razgovorima sa Izraelom, u nadi da će ubediti izraelsku vladu da povuče svoju odluku.
Portparol izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara rekao je Rojtersu u ponedeljak da će konzulat biti zatvoren u četvrtak.
Spor zbog izraelskih naselja na Zapadnoj obali
Prilikom najave sankcija, Velika Britanija je saopštila da potezi Izraela podrivaju mogućnost rešenja o dve države, odnosno ideju da palestinska država mirno koegzistira sa Izraelom. Vlada premijera Benjamina Netanjahua otvoreno odbacuje ideju palestinske državnosti.
Velika Britanija, koja je prošle godine priznala Državu Palestinu, kao razloge za sankcije navela je projekte širenja izraelskih naselja koje podržava vlada, kao i porast napada doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali. Britanske sankcije trebalo bi da stupe na snagu sledeće godine.
Francuska i Kanada pridružile su se najavi sankcija. Izrael, međutim, nije preduzeo slične mere protiv Pariza ili Otave.
Ovaj slučaj ukazao je na rastuće nezadovoljstvo među dugogodišnjim saveznicima Izraela zbog naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, teritoriji koju je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine. Gotovo sve države i sva tela Ujedinjenih nacija smatraju ta naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu, što Izrael osporava.
(Kurir.rs/Reuters)