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Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za hemiju za 2026. godinu Henriju B. Kaganu i Kenzou Soaiju "za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi".

Prošle godine, trojica naučnika dobila su Nobelovu nagradu za hemiju za razvoj novih molekularnih struktura koje mogu da zarobe ogromne količine gasa u svojoj unutrašnjosti, čime su postavili temelje za potencijalno usisavanje gasova sa efektom staklene bašte iz atmosfere ili sakupljanje vlage u pustinjskim uslovima.

Podsetimo, Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu dodeljena je u ponedeljak Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za otkrića koja su omogućila razvoj optogenetike, metode pomoću koje naučnici mogu svetlošću da kontrolišu aktivnost nervnih ćelija.

Nobelova nagrada za fiziku za 2026. godinu dodeljena je juče Fransisu Halzenu za njegov rad na česticama nalik duhovima zvanim neutrini, kao i na detektoru IceCube koji ih posmatra na Južnom polu. Halzen, belgijski fizičar čestica sa Univerziteta Viskonsin-Medison, dobitnik je nagrade od 12 miliona švedskih kruna koju dodeljuje Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu.