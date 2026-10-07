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Kirgistan, Kazahstan i Uzbekistan pojačali su zdravstvene i epidemiološke kontrole zbog straha od moguće pojave kuge u Rusiji, nakon smrti mlade istraživačice u Institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku. Mongolija je takođe podigla nivo pripravnosti u oblastima uz granicu sa Rusijom.

Istraživačica Instituta za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku preminula je prošle nedelje, kako tvrde Rusi, od "upale pluća neutvrđenog porekla".

Foto: Društvene Mreže

Tri zemlje Centralne Azije pooštrile su kontrole na svojim granicama zbog straha od moguće pojave plućne kuge u Rusiji, nakon smrti zaposlene u laboratoriji za proučavanje zaraznih bolesti.

Usled sve veće zabrinutosti za javno zdravlje, strane vlade pojačale su mere kontrole, uprkos tvrdnjama Moskve da je 18-godišnja istraživačica Darija Šipilova preminula od "neidentifikovane upale pluća", a ne od bubonske kuge.

Njena smrt navela je nadležne da najmanje jednu bolničku ustanovu stave u karantin, dok se oko 200 ljudi nalazi pod medicinskim nadzorom.

Nema razloga za strah od pandemije jer kuge ima svake godine po nekoliko stotina do hiljada slučajeva u svetu ,kaže dr Nožić Foto: Shutterstock

Prva od tri centralnoazijske zemlje koja je reagovala jeste Kirgistan, koji je naredio pojačane sanitarne kontrole na svim graničnim prelazima nakon izveštaja o kugi. Ljudi, vozila i teret koji prelaze granicu sada podležu pojačanom epidemiološkom nadzoru.

"Te preventivne mere uvedene su nakon izveštaja o potvrđenom slučaju kuge u Ruskoj Federaciji", saopštilo je Ministarstvo zdravlja Kirgistana.

Uzbekistan je takođe saopštio da "preduzima mere kako bi sprečio unošenje i širenje veoma opasnih infekcija".

Usled rastuće zabrinutosti zbog situacije u Irkutsku, Ministarstvo zdravlja Kazahstana uvelo je preventivne mere i pojačalo sanitarno-karantinske kontrole duž granice sa Rusijom, duge oko 7.640 kilometara. Istovremeno je susedna Mongolija podigla nivo pripravnosti u oblastima koje se graniče sa Rusijom.

Pored ovih zemalja, situaciju u vezi sa kugom prati i SAD. Portparol Bele kuće izjavio je:

"Trampova administracija upoznata je sa epidemijom, prati situaciju i razmatra moguće dalje poteze."

Zabrinutost dodatno raste u trenutku kada više od 60 odsto Darijinih kolega i dalje ne može da napusti Institut za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku.

Misteriozna smrt u institutu za borbu protiv kuge

Zabrinutost je počela nakon smrti 18-godišnje Darije Šipilove, istraživačice Instituta za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Šipilova radila upravo u ustanovi specijalizovanoj za proučavanje posebno opasnih zaraznih bolesti, uključujući kugu.