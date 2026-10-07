STRAH OD KUGE UZNEMIRIO REGION, UVODE SE HITNE MERE Zemlje pooštravaju kontrole na granicama sa Rusijom, 200 ljudi pod nadzorom (FOTO)
- Kirgistan, Kazahstan i Uzbekistan pojačali su zdravstvene kontrole na granicama sa Rusijom zbog straha od moguće pojave kuge, a pripravnost je podigla i Mongolija.
- Zabrinutost je porasla nakon smrti 18-godišnje istraživačice Darije Šipilove u Irkutsku, dok ruske vlasti tvrde da je umrla od neidentifikovane upale pluća.
- Najmanje jedna bolnica je stavljena u karantin, a oko 200 ljudi je pod medicinskim nadzorom zbog mogućeg kontakta.
Kirgistan, Kazahstan i Uzbekistan pojačali su zdravstvene i epidemiološke kontrole zbog straha od moguće pojave kuge u Rusiji, nakon smrti mlade istraživačice u Institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku. Mongolija je takođe podigla nivo pripravnosti u oblastima uz granicu sa Rusijom.
Istraživačica Instituta za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku preminula je prošle nedelje, kako tvrde Rusi, od "upale pluća neutvrđenog porekla".
Tri zemlje Centralne Azije pooštrile su kontrole na svojim granicama zbog straha od moguće pojave plućne kuge u Rusiji, nakon smrti zaposlene u laboratoriji za proučavanje zaraznih bolesti.
Usled sve veće zabrinutosti za javno zdravlje, strane vlade pojačale su mere kontrole, uprkos tvrdnjama Moskve da je 18-godišnja istraživačica Darija Šipilova preminula od "neidentifikovane upale pluća", a ne od bubonske kuge.
Njena smrt navela je nadležne da najmanje jednu bolničku ustanovu stave u karantin, dok se oko 200 ljudi nalazi pod medicinskim nadzorom.
Prva od tri centralnoazijske zemlje koja je reagovala jeste Kirgistan, koji je naredio pojačane sanitarne kontrole na svim graničnim prelazima nakon izveštaja o kugi. Ljudi, vozila i teret koji prelaze granicu sada podležu pojačanom epidemiološkom nadzoru.
"Te preventivne mere uvedene su nakon izveštaja o potvrđenom slučaju kuge u Ruskoj Federaciji", saopštilo je Ministarstvo zdravlja Kirgistana.
Uzbekistan je takođe saopštio da "preduzima mere kako bi sprečio unošenje i širenje veoma opasnih infekcija".
Usled rastuće zabrinutosti zbog situacije u Irkutsku, Ministarstvo zdravlja Kazahstana uvelo je preventivne mere i pojačalo sanitarno-karantinske kontrole duž granice sa Rusijom, duge oko 7.640 kilometara. Istovremeno je susedna Mongolija podigla nivo pripravnosti u oblastima koje se graniče sa Rusijom.
Pored ovih zemalja, situaciju u vezi sa kugom prati i SAD. Portparol Bele kuće izjavio je:
"Trampova administracija upoznata je sa epidemijom, prati situaciju i razmatra moguće dalje poteze."
Zabrinutost dodatno raste u trenutku kada više od 60 odsto Darijinih kolega i dalje ne može da napusti Institut za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku.
Misteriozna smrt u institutu za borbu protiv kuge
Zabrinutost je počela nakon smrti 18-godišnje Darije Šipilove, istraživačice Instituta za borbu protiv kuge Sibira i Dalekog istoka u Irkutsku.
Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Šipilova radila upravo u ustanovi specijalizovanoj za proučavanje posebno opasnih zaraznih bolesti, uključujući kugu.
Nakon smrti mlade istraživačice ruske vlasti preduzele su epidemiološke mere u Irkutsku. Najmanje jedna bolnička ustanova stavljena je u karantin, dok se oko 200 ljudi našlo pod medicinskim nadzorom zbog mogućeg kontakta.