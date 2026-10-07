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Očuh optužen za ubistvo studentkinje, koji je navodno bio "seksualno opsednut" njome, otišao je u šetnju plažom sa njenom majkom dok telo devojke još nije bilo pronađeno, rečeno je pred sudom.

Karla Georgesku (19) pronađena je mrtva na dan kada je trebalo da proslavi 20. rođendan, u kampusu Univerziteta Lankašir u Prestonu.

Njen očuh Nejtan Ovens (34) optužen je da je tokom noći vozio do Prestona kako bi ubio Karlu, nakon što je razvio "seksualnu opsesiju" prema njoj, čula je porota.

Pred Krunskim sudom u Prestonu navedeno je da je Ovens napravio lutku u prirodnoj veličini koja je predstavljala Karlu kako bi ostvarivao svoje seksualne fantazije, kao i da ju je tajno fotografisao.

Navodno je manipulisao i njenim običnim selfijima kako bi od njih pravio seksualizovane fotografije, a snimao je i sebe tokom seksualnih radnji sa njenim anime lutkama i plišanom mačkom koju mu je ona kupila.

Foto: Foto: Lancashire Police

Sa njenom majkom otišao u šetnju dok je Karla ležala mrtva

Sud je čuo da je Ovens u ranim jutarnjim satima 4. februara napustio kuću u Hartlpulu, u kojoj je živeo sa Karlinom majkom Janinom, i da je potom, prema optužnici, zadavio Karlu.

Svedočeći pred sudom, Janina je rekla da je razgovarala sa Ovensom u njihovoj kući, ali da joj nije rekao da je išao da vidi Karlu.

Na pitanje tužioca Nikolasa Lamlija kako se Ovens ponašao, odgovorila je:

"Kao i uvek, potpuno normalno."

Janina je ispričala da su njih dvoje kasnije otišli u svoju uobičajenu šetnju obližnjom plažom, a zatim i u kupovinu u prodavnicu Asda.

Na pitanje da li je primetila bilo šta neobično u njegovom ponašanju, odgovorila je:

"Ne, ponašao se potpuno normalno."

U tom trenutku Karlino telo je, prema navodima iznetim pred porotom, ležalo naslonjeno na vrata ormara. Imala je povrede lica, a oko nje je bio vezan kaiš.

Janina je alarmirala nadležne kada njena ćerka nije odgovarala na poruke i telefonske pozive.

Nakon što je Karla pronađena, dvojica policajaca otišla su u porodičnu kuću i saopštila Janini da je njena ćerka pronađena obešena.

Janina je rekla da je počela da se "trese", dok je Ovens "počeo da plače".

Zagrlio ju je i pokušavao da je uteši, ali ni tada joj, prema njenom svedočenju, nije rekao da je prethodnog dana putovao kod Karle.

Tek kada je Janina kontaktirala bolničku mrtvačnicu i saznala dodatne detalje o smrti svoje ćerke, Ovens je priznao da je bio u njenom stanu, rečeno je na sudu.

Ovens je tvrdio da ga je Karla zamolila da joj donese pelene za inkontinenciju i pomogne joj da sredi sobu. Tužilaštvo, međutim, tvrdi da je to bio pokušaj da "prikrije tragove".

Janina je rekla da u tom trenutku nije imala razloga da sumnja u Ovensa, jer takav odlazak kod Karle "nije bio u suprotnosti sa njegovim uobičajenim ponašanjem" i da bi otišao kod nje ukoliko bi ga Karla pozvala.

Obdukcija otkrila teške povrede

Obdukcijom je utvrđeno da je Karla zadobila dva snažna udarca u glavu, posekotine na obrazu, kao i povrede i modrice oko usta i nosa.

Na njenim rukama pronađena je krv nakon što je, prema navodima iznetim pred sudom, pokušala da se odbrani. Poroti je takođe rečeno da je imala povrede seksualne prirode.

Na mestu događaja pronađene su seksualne igračke, kao i Ovensov DNK.

Tužilac Lamli rekao je da je došlo do "nekog oblika teškog seksualnog nasilja", što, prema njegovim rečima, "teško da iznenađuje" imajući u vidu Ovensovu navodnu seksualnu opsesiju pastorkom.

Poroti je rečeno i da je mogući motiv bila "seksualna ljubomora", nakon što je Ovens navodno saznao da njegova pastorka planira da se sastane sa novim ljubavnim partnerom.

Tužilaštvo tvrdi da je opsesija trajala mesecima ili godinama

Prema tvrdnjama tužilaštva, Ovens je tokom meseci koji su prethodili Karlinom ubistvu prikupljao njene fotografije snimljene bez njenog znanja.

Navodno je snimao sebe tokom seksualnih radnji sa njenim lutkama i igračkama, uključujući lutku u prirodnoj veličini koja je predstavljala Karlu i koju je obukao u njenu spavaćicu.

Tužilaštvo tvrdi i da je obične Karline selfije pretvarao u seksualizovane fotografije koje je gledao tokom nedelje pre njene smrti.

"Jedini mogući razlog za gledanje tih fotografija jeste to što je Nejtan Ovens imao potpuno neprimerenu i opasno ukorenjenu seksualnu opsesiju svojom pastorkom", rekao je Lamli pred sudom.

"Njena smrt bila je kulminacija, krajnja tačka nedelja, meseci, a možda i godina jednostrane seksualne opsesije."

"I istovremeno je predstavljala početak složene istrage ubistva koja je policiju dovela do njegovih vrata u Hartlpulu."

"On je bio taj koji je bio seksualno opsednut Karlom i on, Nejtan Ovens, ubio je Karlu", tvrdio je tužilac.

Poroti je rečeno da je Karla, studentkinja druge godine psihologije na Univerzitetu Lankašir, bila zdrava i dobrog fizičkog stanja tokom nedelja pre smrti.