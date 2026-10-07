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Rusija je danas zasula Ukrajinu talasima raketa i dronova u jednom od svojih "najpodlijih napada", izjavio je predsednik Volodimir Zelenski i dodao da su poginule najmanje 24 osobe, uključujući decu, a oštećeni su industrijski objekti i energetska infrastruktura, prenela je agencija Rojters.

Najviše žrtava bilo je u Prilukiju, u severnoj ukrajinskoj oblasti Černigov, gde je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu.

Lokalni zvaničnici su saopštili da je tamo poginulo najmanje 18 osoba, među kojima četvoro dece.

Zelenski je rekao da se napad poklopio sa rođendanom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Foto: Shutterstock

"Danas je, kao rođendanski ’poklon’ Putinu, ruska vojska uništila stambenu zgradu u Prilukiju", rekao je Zelenski, dodajući da je tokom masovnog napada još šest osoba poginulo u Kijevu, Aleksandriji i Kremenčuku.

Rusija je tokom noći na Ukrajinu ispalila ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke rakete velike brzine, kao i desetine jurišnih dronova tipa Šahed, rekao je Zelenski.

"Rusi su želeli da zadaju bolan i demonstrativan udarac. Ovo je bio jedan od najpodlijih napada", ocenio je predsednik Ukrajine.

U Prilukiju su bager i desetine spasilaca sa lopatama pretraživali ruševine na mestu gde se urušilo nekoliko delova stambene zgrade.