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Predsednik SAD Donald Tramp otkrio je ko proizvodi njegovo odelo, a nije reč o luksuznom italijanskom brendu po kojem je godinama poznat.

Tokom mitinga u Grand Ajlendu u Nebraski u ponedeljak uveče, Tramp je fotografisan kako razmiče svoj tamnoplavi sako i pokazuje etiketu kompanije koja stoji iza njegovog prepoznatljivog stila.

Na etiketi ušivenoj u postavu sakoa pisalo je "Jos. A. Bank", kompanija koja na svom sajtu reklamira "svakodnevno niske cene". Korisnici društvenih mreža odmah su primetili da je Tramp tako napravio zaokret u odnosu na odela Brioni, koja je nosio još od vremena rijaliti emisije "The Apprentice" početkom 2000-ih.

"Godinama je važilo opšte uverenje da Tramp nosi isključivo odela Brioni, koji ga je snabdevao garderobom za 'The Apprentice', ali u poslednje vreme nosi ovo tamnoplavo odelo Jos. A. Bank", napisao je u utorak na mreži X Ejdan Meklaflin, dopisnik Vanity Faira iz Vašingtona.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Od odela vrednih hiljade dolara do mnogo jeftinijeg brenda

Tramp je u svojoj knjizi "Think Like a Billionaire" iz 2004. godine naveo da mu je Brioni obezbeđivao odela za rijaliti program.

"Nosim odela Brioni, koja kupujem gotova", napisao je Tramp, prema tekstu New York Timesa iz 2016. godine o njegovom stilu oblačenja tokom prve predsedničke kampanje.

Houp Hiks, tadašnja portparolka Trampove kampanje, rekla je da je uoči izbora 2016. nosio Brioni, ali i da voli odela drugih proizvođača, među kojima je i brend Martin Greenfield Clothiers iz Bruklina.

Odelo kompanije Jos. A. Bank obično košta između 250 i 580 dolara, dok se cena odela Brioni kreće od približno 5.500 do čak 16.200 dolara.

Novac, međutim, teško da predstavlja problem za Trampa. Prema navodima o njegovim finansijskim izveštajima, prošle godine zaradio je najmanje 2,2 milijarde dolara.

Independent je kontaktirao Belu kuću i zatražio komentar o Trampovom izboru odela.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Kritike zbog odela proizvedenog van SAD

Pažnju korisnika društvenih mreža privuklo je još nešto. Tramp, koji godinama poziva kompanije da proizvodnju vrate u Sjedinjene Američke Države, izabrao je brend koji veliki deo svojih proizvoda izrađuje u inostranstvu.

Autor koji se bavi muškom modom Derek Gaj napisao je na mreži X:

"Zanimljivo. Odela Jos. A. Bank proizvode se u inostranstvu, obično u zemljama poput Kine i Bangladeša."

"Oni imaju povezani brend Joseph Abboud, koji se proizvodi u Sjedinjenim Državama. Pitam se zašto je Tramp izabrao jeftini uvozni proizvod umesto odela proizvedenog u SAD", dodao je.

Džoš Dorner, komunikacijski stručnjak povezan sa demokratama, takođe je kritikovao predsednikov izbor.

"Usred NJEGOVOG ogromnog trgovinskog rata, Tramp pokazuje etiketu odela koje je proizvedeno... ne u Americi", napisao je Dorner.

Nedugo nakon početka drugog predsedničkog mandata, Tramp je najavio široke carine protiv američkih protivnika, ali i saveznika, tvrdeći da njihove trgovinske politike nisu fer prema Amerikancima.