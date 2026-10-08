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Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj autorki En Karson "za njen smeli i inventivni opus koji je, u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom, stvorio nove oblike u savremenoj književnosti".

Podsetimo, Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu dodeljena je u ponedeljak Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za otkrića koja su omogućila razvoj optogenetike, metode pomoću koje naučnici mogu svetlošću da kontrolišu aktivnost nervnih ćelija.

Nobelova nagrada za fiziku za 2026. godinu dodeljena je u utorak Fransisu Halzenu za njegov rad na česticama nalik duhovima zvanim neutrini, kao i na detektoru IceCube koji ih posmatra na Južnom polu. Halzen, belgijski fizičar čestica sa Univerziteta Viskonsin-Medison, dobitnik je nagrade od 12 miliona švedskih kruna koju dodeljuje Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu.

Nobelova nagrada za hemiju za 2026. godinu dodeljena je juče Henriju B. Kaganu i Kensou Soaiju "za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi".