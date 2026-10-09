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Italijanski parlament dao je odobrenje za reformu izbornog sistema, čime je premijerka Đorđa Meloni ostvarila važnu političku pobedu, ali je istovremeno otvorena mogućnost ustavnog spora oko novih izbornih pravila.

Predlog reforme, koji pristalice i kritičari nazivaju "Stabilikum" ili "Melonelum", predviđa promenu postojećeg mešovitog izbornog sistema i uvođenje potpuno proporcionalnog sistema.

Donji dom italijanskog parlamenta usvojio je reformu na tajnom glasanju sa 227 glasova za i 164 protiv, čime je zakon dobio konačnu parlamentarnu potvrdu posle višemesečne rasprave.

Najvažnija novina je uvođenje svojevrsnog većinskog bonusa kojim bi pobedničkoj predizbornoj koaliciji bili dodeljeni dodatni poslanički mandati u oba doma parlamenta, pod uslovom da osvoji najmanje 42 odsto glasova.

Prema novim pravilima, političke stranke koje žele da konkurišu za većinski bonus moraće pre izbora da se dogovore o zajedničkom kandidatu za premijera i zajedničkom političkom programu.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Vladajuća koalicija predvođena Meloni tvrdi da će reforma omogućiti biračima da jasnije znaju koja će koalicija formirati vladu i smanjiti postizborne pregovore koji su u prošlosti često dovodili do nestabilnih vlada.

Opozicija levog centra, međutim, osporava reformu i naziva je "prevarantskim zakonom", tvrdeći da je protivustavna. Najavila je da će, nakon stupanja zakona na snagu, zatražiti njegovo preispitivanje pred Ustavnim sudom Italije.

Kritičari posebno dovode u pitanje većinski bonus, ocenjujući da bi takav mehanizam mogao da naruši proporcionalnu zastupljenost birača i bude u suprotnosti sa ranijim odlukama Ustavnog suda kojima su pojedini delovi prethodnih izbornih zakona proglašavani neustavnim.

Postojeći italijanski izborni sistem predviđa da se oko trećine poslaničkih mesta bira u jednomandatnim izbornim jedinicama po većinskom principu, dok bi prema novom zakonu sva mesta bila raspodeljivana proporcionalno.

Glasanje o izbornoj reformi predstavljalo je i test jedinstva vladajuće koalicije. Meloni je ranije upozorila poslanike svoje stranke Braća Italije, kao i koalicionih partnera Forca Italija i Lige, da bi odbacivanje reforme moglo izazvati vladinu krizu.

Otpor reformi, međutim, postoji i unutar vladajuće koalicije.

Pojedini poslanici strahuju da bi novi sistem mogao imati suprotan efekat ukoliko nacionalistička stranka Nacionalna budućnost, bivšeg generala Roberta Vančija, privuče deo birača vladajućeg bloka i oteža mu dostizanje praga od 42 odsto potrebnog za dobijanje većinskog bonusa.