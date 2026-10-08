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Tokom kontrole oružja u Berngauu, u Gornjoj Falačkoj, kako javlja Bild, ubijen je zaposleni u okružnoj upravi. Njegova koleginica se, prema tim informacijama, još nalazi u kući osumnjičenog.

Veliki broj policajaca je opkolio objekat, a na terenu je i oklopno vozilo. Stanovnicima mesta je naloženo da ne napuštaju svoje kuće.

Oko 14 časova policija je alarmirana zbog "zvukova nalik pucnjavi" iz opštine u Gornjoj Falačkoj. Ubrzo je postalo jasno da je pretnja stvarna

Portparol policije Jonas Kraus rekao je: "Prema dosadašnjim saznanjima, u jednoj kući u Berngauu nalazi se muškarac koji je navodno ispalio više hitaca".

nemačka policija
Foto: Martin Meissner/AP

Prema informacijama Bilda, najmanje jedan zaposleni u okružnoj upravi je ubijen. I njegova koleginica je navodno pogođena hicima osumnjičenog. Za sada nije poznato koliko je teško povređena.

Opština Berngau blokirana nakon pucnjave

U akciji učestvuje policijski helikopter. Na mestu događaja nalazi se veliki broj policajaca i drugih pripadnika službi. U međuvremenu je stiglo i oklopno vozilo.

Šire područje oko opštine Berngau u Bavarskoj, koja ima oko 2.600 stanovnika, blokirano je.

Portparol policije je rekao: "Stanovnici područja Berngaua i dalje se hitno mole da ne napuštaju svoje kuće i da ostanu u njima."

Kurir.rs/Bild

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