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Stejt department je pokrenuo istragu protiv američke ambasadorke u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, posle niza navoda o njenom ponašanju tokom mandata.

Prema pisanju lista Daily Mail, osoblje ambasade je njen mandat opisalo kao "čistu tiraniju". List navodi da je pedesetsedmogodišnja Gilfojl – istaknuta ličnost pokreta MAGA – degradirala jednog pripadnika obezbeđenja jer joj nije doneo led za piće u četiri sata ujutru na Mikonosu.

Stejt department sada razmatra pritužbe protiv nje nakon prošlonedeljnih saznanja o njenim ekstravagantnim zahtevima. Oni su navodno uključivali zahteve za besplatne obroke, vrhunska vina i izgradnju košarkaškog terena vrednog 58.000 dolara u njenoj rezidenciji u Atini.

Izvori lista Daily Mail tvrde da Kancelarija generalnog inspektora vodi istragu protiv nje zbog "moguće zloupotrebe opojnih sredstava, korišćenja privatnih aviona i helikoptera, bliskih veza sa jednom energetskom i građevinskom kompanijom, neprimerenog prihvatanja poklona i drugog".

Foto: Shutterstock

Navodi o zlostavljanju i pretnjama

Izvori iz Grčke rekli su da je situacija u Atini postala neizdrživa, iako je Gilfojl na toj funkciji manje od godinu dana.

"Kada se nakupi dovoljno pritužbi, pokreće se istraga", rekao je jedan izvor blizak ambasadi za ovaj britanski tabloid.

"Tako to funkcioniše. Nadajmo se da će joj ovo poslužiti kao svojevrsno otrežnjenje".

Osoblje ambasade tvrdi da živi u strahu od otkaza, dok je ambasadorka – inače bivša voditeljka televizije Fox News – navodno uživala u Egejskom moru. Navodno je u Atinu stigla privatnim avionom jednog milijardera, i to već prvog dana na poslu. Izvori lista Daily Mail navode da je Gilfojl više puta pretila zaposlenima, govoreći im: "Uradite to, dođavola, ili dobijate otkaz!"

Čini se da je te pretnje i sprovela u delo. Daily Mail izveštava da je degradirala dvojicu svojih vozača, Petrosa i Dimitrisa, jer joj se nije dopao način na koji su "skretali levo". Iako su prošli obuku u SAD, više im nije dozvoljeno da voze za nju. Prema navodima izvora, u još jednom incidentu ona je degradirala šefa obezbeđenja jer se nije javio na njen poziv u četiri sata ujutru. Navodno je želela da joj on donese led. Kako list navodi, ona mu je izdala to naređenje dok je pila alkohol na Mikonosu.

"Gilfojlova je pila u 4 ujutru i pozvala Vasilisa, pripadnika obezbeđenja koji je već deda. Naravno, on je spavao i nije se javio", rekao je izvor. "Sutradan ga je degradirala".

Atina Foto: Reuters

Njeno ponašanje je navodno postalo toliki problem da seumešala grčka policija, nakon što joj je osoblje prijavilo "verbalno zlostavljanje", piše taj tabloid.

Dodatne optužbe i pitanja o podobnosti

Problemi za Gilfojlovu nastavili su se u sredu uveče, kada je Wall Street Journal objavio izveštaj u kojem se ona optužuje da je od jednog donatora pokreta MAGA tražila da plati njen račun od 100.000 dolara na kartici American Express. Zauzvrat, navodno mu je ponudila uticaj i pristup ljudima iz okruženja predsednika Donalda Trampa.

Iako njeno osoblje navodno ne radi, Gilfojlova je u julu viđena u ekskluzivnom klubu "Namos" na Mikonosu, a istog meseca prisustvovala je i Nedelji mode u Parizu. Na mesto ambasadora u Grčkoj imenovana je ubrzo nakon što je 2024. godine raskinula veridbu sa Donaldom Trampom Mlađim, najstarijim sinom predsednika Trampa.

Njeno ponašanje, koje uključuje druženje sa lobistom iz energetskog sektora Hristosom Marafatsosom, podstaklo je u Trampovoj administraciji pitanja o njenoj sposobnosti da obavlja dužnost ambasadora kod ključnog saveznika.

"Pitanje je koliko dugo ovo može da potraje", rekao je izvor blizak Trampu za Daily Mail.

"U kom trenutku će predsednik sagledati sve ovo i zaključiti da ovako jednostavno više ne može".