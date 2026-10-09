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Obilne kiše pogodile su u četvrtak Santijago, prestonicu Čilea i okolne oblasti, izazivajući bujične poplave i odrone blata koji su nosili automobile ulicama, plavili kuće i primorali stanovnike da se evakuišu. Prema podacima nadležnih službi, najmanje šest osoba je povređeno.

Predsednik Čilea, Hose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u oblasti Las Kondes, bogatom predgrađu istočno od Santijaga, čime je državnim službama omogućeno da preduzmu dodatne mere za reagovanje na vanrednu situaciju. Obilne padavine pretvorile su glavne saobraćajnice u neprohodne vodene tokove.

Gradonačelnica Las Kondesa, Katalina San Martin izjavila je da je u prethodnih nekoliko dana palo 14,4 centimetra kiše, što je oko devet puta više od prosečne količine padavina za oktobar. Zbog toga je zemljište potpuno natopljeno vodom.

Reka Mapočo, koja protiče kroz Santijago, izlila se iz korita, zbog čega su izdata naređenja za evakuaciju stanovništva.

Čileanska agencija za reagovanje u vanrednim situacijama stavila je još deset oblasti u stanje visoke pripravnosti zbog opasnosti od novih odrona i naredila da škole u petak budu zatvorene.

Oluje koje su pogodile zemlju ranije tokom nedelje već su oštetile nekoliko desetina kuća u centralnom delu Čilea, dok je gotovo 12.000 korisnika u Santijagu ostalo bez struje. Prema očekivanjima nadležnih, intenzitet padavina trebalo bi da oslabi u petak.

U četvrtak nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva usled nevremena. Među povređenima je i jednogodišnje dete koje je zadobilo prelome kostiju. Vatrogasci su saopštili da su spasli ili evakuisali više od 1.000 ljudi.

Poplave su pogodile Čile u trenutku kada fenomen El Ninjo jača. Ovo prirodno zagrevanje voda u tropskom delu Tihog okeanamenja obrasce padavina širom sveta i često donosi vlažnije proleće na južnoj hemisferi.

Svetska meteorološka organizacija saopštila je u četvrtak da se očekuje da će El Ninjo dostići vrhunac u decembru i da bi mogao da bude jedan od najintenzivnijih od najmanje 1950. godine.

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