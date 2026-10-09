SPREMA SE DODELA NOBELA ZA MIR, U IGRI I ČOVEK KOJI "RATUJE" SA TRAMPOM! Svet iščekuje ime dobitnika najprestižnijeg priznanja na planeti (FOTO)
Nobelova nagrada za mir, koja se često smatra najprestižnijom nagradom na planeti, biće objavljena danas u norveškoj prestonici Oslu.
AP navodi da se među mogućim dobitnicima ove godine najviše kotiraju Međunarodna svemirska stanica (MSS), timovi za vanredne situacije u Sudanu, zagovornici prava dece u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda.
Mark Karni, premijer Kanade koja je u "trgovinskom ratu sa SAD nakon što nije uspeo da postigne sporazum s američkim predsednikom Donaldom Trampom, privukao je takođe pažnju kladionica.
Tramp, koji vodi pravi rat protiv Irana, odavno želi ovu nagradu i više puta je govorio da je zaslužuje.
Norveški Nobelov komitet u Oslu primio je nominacije za 287 kandidata za ovogodišnju nagradu, a kod nešto više od četvrtine prijavljenih su u pitanju organizacije.
Stručnjaci navode da se ovaj komitet pri odlučivanju o dobitniku nagrade obično fokusira na trajnost mira za koji je zaslužan laureat, promociju bratstva među ljudima u svetu i tihi rad institucija koje jačaju takve ciljeve.
AP podseća da je prošle godine Nobelovu nagradu za mir dobila liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado.
Njoj je priznanje dodeljeno za borbu koju je vidila za postizanje demokratske tranzicije u toj južnoameričkoj zemlji, a ona je u obrazloženju nagrade nazvana ženom "koja održava plamen demokratije usred narastajuće tame".
Mačado je predala Trampu Nobelovu medalju ubrzo nakon što su američki komandosi svrgli sa vlasti tadašnjeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i odveli ga na suđenje u SAD.
To je suštinski bio simboličan gest pošto je Nobelov komitet saopštio da priznanje ne može da bude preneto na drugu osobu ili organizaciju.
Podseća se da nominacije za Nobelovu nagradu za mir može da podnese grupa ljudi i organizacija, uključujući tu šefove država ili političare koji deluju na nacionalnom nivou, univerzitetske profesore, direktore instituta za spoljnu politiku, bivše dobitnike Nobelove nagrade i članove samog Norveškog Nobelovog komiteta.
Od ponedeljka do juče objavljena su već četiri ovogodišnja dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, fiziku, hemiju i književnost.
(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V.)