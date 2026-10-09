Slušaj vest

Nobelova nagrada za mir, koja se često smatra najprestižnijom nagradom na planeti, biće objavljena danas u norveškoj prestonici Oslu.

AP navodi da se među mogućim dobitnicima ove godine najviše kotiraju Međunarodna svemirska stanica (MSS), timovi za vanredne situacije u Sudanu, zagovornici prava dece u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda.

Mark Karni, premijer Kanade koja je u "trgovinskom ratu sa SAD nakon što nije uspeo da postigne sporazum s američkim predsednikom Donaldom Trampom, privukao je takođe pažnju kladionica.

Tramp, koji vodi pravi rat protiv Irana, odavno želi ovu nagradu i više puta je govorio da je zaslužuje.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

Norveški Nobelov komitet u Oslu primio je nominacije za 287 kandidata za ovogodišnju nagradu, a kod nešto više od četvrtine prijavljenih su u pitanju organizacije.

Stručnjaci navode da se ovaj komitet pri odlučivanju o dobitniku nagrade obično fokusira na trajnost mira za koji je zaslužan laureat, promociju bratstva među ljudima u svetu i tihi rad institucija koje jačaju takve ciljeve.

AP podseća da je prošle godine Nobelovu nagradu za mir dobila liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado.

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Njoj je priznanje dodeljeno za borbu koju je vidila za postizanje demokratske tranzicije u toj južnoameričkoj zemlji, a ona je u obrazloženju nagrade nazvana ženom "koja održava plamen demokratije usred narastajuće tame".

Mačado je predala Trampu Nobelovu medalju ubrzo nakon što su američki komandosi svrgli sa vlasti tadašnjeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i odveli ga na suđenje u SAD.

1/4 Vidi galeriju Venecuelanska opozicionarka Marija Korina Mačado sa pristalicama ispred Bele kuće nakon što je američkom predsedniku Donaldu Trampu predala svoju Nobelovu nagradu za mir Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

To je suštinski bio simboličan gest pošto je Nobelov komitet saopštio da priznanje ne može da bude preneto na drugu osobu ili organizaciju.

Podseća se da nominacije za Nobelovu nagradu za mir može da podnese grupa ljudi i organizacija, uključujući tu šefove država ili političare koji deluju na nacionalnom nivou, univerzitetske profesore, direktore instituta za spoljnu politiku, bivše dobitnike Nobelove nagrade i članove samog Norveškog Nobelovog komiteta.

Nobelova nagrada Foto: Doležal Michal/ČTK/Profimedia