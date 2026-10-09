IZBILI MASOVNI NASILNI PROTESTI PROTIV STRANACA! Pljačka prodavnica, paljenje automobila na svakom koraku, Sovet i Durban u plamenu (VIDEO)
- U Sovetu je zapaljeno deset vozila, a u Durbanu 14, dok je policija blokirala ulice i pokušala da stavi situaciju pod kontrolu
- Vlasti tvrde da su nerede podstakle dezinformacije o sudskoj odluci, a najavile su pojačane provere i procesuiranje učesnika
Nasilni protesti protiv migranata izbili su u četvrtak u dva grada u Južnoafričkoj Republici - Sovetu, predgrađu Johanesburga, i Durbanu. Tokom nereda paljeni su automobili, pljačkane prodavnice u vlasništvu stranih državljana, a u Sovetu su se čuli i pucnji, prenosi Indeks pozivajući se na Euronews.
Prema podacima policije, u Sovetu je zapaljeno deset automobila u blizini kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova u četvrti Orlando Vest. Opljačkano je i više prodavnica čiji su vlasnici strani državljani. Vatrogasci su gasili požare, dok je policija blokirala okolne ulice.
Slična situacija bila je i u Durbanu, gde je intervenisala policija za suzbijanje nereda. Prema zvaničnim podacima, tamo je zapaljeno 14 vozila, a prijavljene su i pljačke. Vlasti su saopštile da je u pojedinim delovima gradova situacija stavljena pod kontrolu.
Odluka suda kao okidač
Neredi su izbili nakon što je Ustavni sud Južnoafričke Republike u julu doneo odluku kojom su uklonjene pojedine proceduralne prepreke za podnošenje zahteva za azil. Odluka se odnosi i na osobe koje su u zemlju ušle neregularno.
Protesti su usledili nakon okupljanja grupa koje zahtevaju da centri za prihvat izbeglica prestanu da obrađuju zahteve za azil. Nadležni su upozorili da su kancelarije za prijem izbeglica preopterećene velikim brojem zahteva.
Portparol vlade Vilijam Baloj izjavio je da su nasilju doprinele dezinformacije o sudskoj odluci. Kako je objasnio, presuda ne znači da migranti bez dokumenata automatski dobijaju status izbeglice, stalni boravak ili druga zakonska prava.
Vlada je najavila povećanje kapaciteta za obradu zahteva i pojačane provere identiteta. Policija je upozorila da će svi koji su učestvovali u nasilju i uništavanju imovine biti identifikovani i procesuirani.
Mesecima traju protesti protiv imigranata
Južnoafričku Republiku već mesecima potresaju protesti protiv imigracije, a pojedini su se ranije pretvarali u nasilje i pljačke. Hiljade stranih državljana iz drugih afričkih zemalja napustile su zemlju zbog straha za svoju bezbednost.
Imigranti se često optužuju da oduzimaju radna mesta lokalnom stanovništvu, povećavaju kriminal i opterećuju javne službe. Međutim, socijalni naučnici upozoravaju da za takve tvrdnje nema dovoljno dokaza.
Južnoafrička Republika i dalje se suočava sa velikom ekonomskom nejednakošću, a nezaposlenost pogađa približno trećinu stanovništva. Istovremeno, zemlja ostaje najveća privreda na afričkom kontinentu i važno odredište za migrante.
(Kurir.rs/Index.hr)