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Nasilni protesti protiv migranata izbili su u četvrtak u dva grada u Južnoafričkoj Republici - Sovetu, predgrađu Johanesburga, i Durbanu. Tokom nereda paljeni su automobili, pljačkane prodavnice u vlasništvu stranih državljana, a u Sovetu su se čuli i pucnji, prenosi Indeks pozivajući se na Euronews.

Prema podacima policije, u Sovetu je zapaljeno deset automobila u blizini kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova u četvrti Orlando Vest. Opljačkano je i više prodavnica čiji su vlasnici strani državljani. Vatrogasci su gasili požare, dok je policija blokirala okolne ulice.

Slična situacija bila je i u Durbanu, gde je intervenisala policija za suzbijanje nereda. Prema zvaničnim podacima, tamo je zapaljeno 14 vozila, a prijavljene su i pljačke. Vlasti su saopštile da je u pojedinim delovima gradova situacija stavljena pod kontrolu.

Odluka suda kao okidač

Neredi su izbili nakon što je Ustavni sud Južnoafričke Republike u julu doneo odluku kojom su uklonjene pojedine proceduralne prepreke za podnošenje zahteva za azil. Odluka se odnosi i na osobe koje su u zemlju ušle neregularno.

Protesti su usledili nakon okupljanja grupa koje zahtevaju da centri za prihvat izbeglica prestanu da obrađuju zahteve za azil. Nadležni su upozorili da su kancelarije za prijem izbeglica preopterećene velikim brojem zahteva.

Portparol vlade Vilijam Baloj izjavio je da su nasilju doprinele dezinformacije o sudskoj odluci. Kako je objasnio, presuda ne znači da migranti bez dokumenata automatski dobijaju status izbeglice, stalni boravak ili druga zakonska prava.

Vlada je najavila povećanje kapaciteta za obradu zahteva i pojačane provere identiteta. Policija je upozorila da će svi koji su učestvovali u nasilju i uništavanju imovine biti identifikovani i procesuirani.

Mesecima traju protesti protiv imigranata

Južnoafričku Republiku već mesecima potresaju protesti protiv imigracije, a pojedini su se ranije pretvarali u nasilje i pljačke. Hiljade stranih državljana iz drugih afričkih zemalja napustile su zemlju zbog straha za svoju bezbednost.

Imigranti se često optužuju da oduzimaju radna mesta lokalnom stanovništvu, povećavaju kriminal i opterećuju javne službe. Međutim, socijalni naučnici upozoravaju da za takve tvrdnje nema dovoljno dokaza.