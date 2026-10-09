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Italiju su pogodili snažni tornadi, dok stanovnici Sicilije kažu da su strahovali za svoje živote dok su se automobili prevrtali, a najmanje devet osoba, uključujući i jednog dečaka, povređeno.

Nevreme je jutros pogodilo ovo područje, a u gradu Marsali viđena su dva tornada. Formirali su se iznad mora dok je grmljavinska oluja zahvatila oblast nedaleko od obale.

Ovaj fenomen ulio je stanovnicima strah za goli život.

Jedan od njih je rekao: "Nikada se nisam plašio smrti kao pre nekoliko sati. Ovo se četvorostruko uvećalo za samo dva minuta. Još uvek se tresem, ali na sreću kod mene kući je sve u redu. Na drugim mestima nije tako - svuda se čuju sirene hitne pomoći. To je potpuni haos".

"Ovo je pakao", dodao je drugi meštanin.

Tornado je pogodio i jednu školu, čiji je objekat razoren u silovitom nevremenu, a jedan učenik je povređen. Snažan vrtlog podigao je nekoliko automobila u vazduh u blizini stadiona.