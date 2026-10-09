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Turista Noam Mamam (23) poginuo je nakon što je tokom tandemskog paraglajdingaispao iz sigurnosnog pojasa i pao sa velike visine u Kolumbiji.

Jezivi snimak prikazuje trenutak kada je mladić ostao da visi u vazduhu držeći se jednom rukom, dok je instruktor pokušavao da ga dohvati i spreči tragediju.

1/2 Vidi galeriju Turista Noem Mamam (23) poginuo u Kolumbiji tokom paraglajdinga Foto: Printscreen

Nesreća se dogodila severno od Medeljina, iznad puta koji povezuje ovaj grad sa mestom San Pedro de los Milagros. Prema pisanju britanskog lista "San", Mamam je imao dvojno - izraelsko i nemačko državljanstvo.

Na snimku se vidi kako mladić iznenada klizi iz pojasa i pada. U jednom trenutku uspeva da se zadrži za sajlu, viseći u vazduhu samo jednom rukom, dok instruktor pokušava da mu pomogne. Međutim, nije uspeo da ga zadrži i mladić je pao u smrt.

Istraga o sigurnosnom pojasu

Lokalne vlasti i turistička inspekcija pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti nesreće.

Prema prvim nalazima, moguće je da je do tragedije došlo zbog problema sa sigurnosnim pojasom. Istražitelji proveravaju da li je oprema bila pravilno pričvršćena i da li je pre poletanja adekvatno proverena.

Kancelarija gradonačelnika, međutim, navela je da su vremenski uslovi možda doprineli nesreći. Instruktor Emilijano Munjeton Kastro navodno je hospitalizovan nakon incidenta.

Još jedna tragedija

Ova tragedija dogodila se nekoliko meseci nakon što je iskusni turski paraglajder Bajram Kurt (48) poginuo u julu, kada je izgubio kontrolu nad letelicom tokom snažnog vetra u planinskom području na severu Turske.