SLOVENIJU POGODILO JAKO NEVREME! Poplavljeni objekti i putevi, vatrogasci spasavali zarobljene u vozilima (FOTO)
- Jako nevreme sa obilnim padavinama pogodilo je jugozapad Slovenije i poplavilo objekte, dok su se vodotoci izlili na puteve.
- Vatrogasci su ispumpavali vodu, spasavali ljude zarobljene u vozilima i uklanjali odrone, a putevi u Komeni i Ajdovščini postali su neprohodni.
Nevreme praćeno obilnim padavinama zahvatilo je jugozapad Slovenije, gde su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotoci se izlili na puteve.
Nevreme je zahvatilo područje između Krasa i brdovitog predela Idrija-Cerkno.
Prema izveštaju Centra za obaveštavanje u hitnim slučajevima, vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama sa peskom i uklanjali odrone.
Putevi u opštinama Komen i Ajdovščina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta, prenosi Srna.
Najveći broj incidenata – 38 – zabeležen je na području koje pokriva Regionalni centar za obaveštavanje Nova Gorica, a zatim na području Regionalnog centra za obaveštavanje Postojna, gde je bilo 17 slučajeva.
(Kurir.rs/Nezavisne.com/Foto:Ilustracija)