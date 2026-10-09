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Nevreme praćeno obilnim padavinama zahvatilo je jugozapad Slovenije, gde su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotoci se izlili na puteve.

Nevreme je zahvatilo područje između Krasa i brdovitog predela Idrija-Cerkno.

Prema izveštaju Centra za obaveštavanje u hitnim slučajevima, vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama sa peskom i uklanjali odrone.

Putevi u opštinama Komen i Ajdovščina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta, prenosi Srna.

Najveći broj incidenata – 38 – zabeležen je na području koje pokriva Regionalni centar za obaveštavanje Nova Gorica, a zatim na području Regionalnog centra za obaveštavanje Postojna, gde je bilo 17 slučajeva.

(Kurir.rs/Nezavisne.com/Foto:Ilustracija)

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