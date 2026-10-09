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Lopovi su iz pogona jedne italijanske vinarije u Firenci odneli 30.000 boca vina vrednih ukupno pet miliona evra, prenose danas italijanski mediji.

Prema navodima lista “Korijere dela Sera”, ovo je najveća krađa vina po vrednosti ikada zabeležena u Italiji.

Grupa od najmanje sedam osoba izvela je ovu operaciju u noći između subote i nedelje, uspevši da iz vinarije Markezi Antinori odveze pošiljku vina čija se cena kreće od 120 do 300 evra po boci.

Lopovi su odneli i 10.000 boca njihovog najprestižnijeg proizvoda, vina “Solaia”, prenela je agencija Ansa.

Nakon što su onesposobili alarmni sistem i isključili sigurnosne kamere u podrumu, lopovi su, kako se navodi, ušli sa dva kamiona i utovarili boce koristeći viljuškare same kompanije.

Krađa je otkrivena tek u ponedeljak ujutru, kada su zaposleni stigli na posao i ustanovili da vina nema.

“Sigurno je reč o veoma organizovanoj bandi”, izjavio je za “Korijere” izvršni direktor kompanije, Renco Kotarela.

On je dodao da je moguće da je u pitanju ista ona grupa koja je poslednjih meseci bila aktivna i u drugim vinarijama u Italiji.

”Krađa ovakvih razmera i vrednosti sigurno se nikada ranije nije dogodila u Italiji”, kazao je Kotarela.

Ukradena roba bi mogla da bude namenjena kolekcionarima ili vlasnicima ugostiteljskih objekata, mada će verovatno izazvati sumnju, posebno kada je reč o vinu “Solaia”, koje se godišnje proizvodi u količini od svega 60.000 do 70.000 boca.

Iz kompanije su upozorili klijente širom sveta da budu oprezni u vezi sa ponudama koje stižu van zvaničnih kanala.

“I dalje se nadamo da ćemo pronaći vino. Dva kamiona ne mogu jednostavno da nestanu”, rekao je Kotarela.