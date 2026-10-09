ISTORIJSKA KRAĐA U ITALIJI! Lopovi odneli 30.000 boca elitnog vina, nestala i prestižna "Solaia"!
- Iz italijanske vinarije u Firenci ukradeno je 30.000 boca vina vrednih pet miliona evra, što se smatra najvećom krađom vina po vrednosti u Italiji.
- Lopovi su odneli i 10.000 boca prestižnog vina 'Solaia', nakon što su onesposobili alarm i kamere, a u akciji su koristili dva kamiona i viljuškare kompanije.
Lopovi su iz pogona jedne italijanske vinarije u Firenci odneli 30.000 boca vina vrednih ukupno pet miliona evra, prenose danas italijanski mediji.
Prema navodima lista “Korijere dela Sera”, ovo je najveća krađa vina po vrednosti ikada zabeležena u Italiji.
Grupa od najmanje sedam osoba izvela je ovu operaciju u noći između subote i nedelje, uspevši da iz vinarije Markezi Antinori odveze pošiljku vina čija se cena kreće od 120 do 300 evra po boci.
Lopovi su odneli i 10.000 boca njihovog najprestižnijeg proizvoda, vina “Solaia”, prenela je agencija Ansa.
Nakon što su onesposobili alarmni sistem i isključili sigurnosne kamere u podrumu, lopovi su, kako se navodi, ušli sa dva kamiona i utovarili boce koristeći viljuškare same kompanije.
Krađa je otkrivena tek u ponedeljak ujutru, kada su zaposleni stigli na posao i ustanovili da vina nema.
“Sigurno je reč o veoma organizovanoj bandi”, izjavio je za “Korijere” izvršni direktor kompanije, Renco Kotarela.
On je dodao da je moguće da je u pitanju ista ona grupa koja je poslednjih meseci bila aktivna i u drugim vinarijama u Italiji.
”Krađa ovakvih razmera i vrednosti sigurno se nikada ranije nije dogodila u Italiji”, kazao je Kotarela.
Ukradena roba bi mogla da bude namenjena kolekcionarima ili vlasnicima ugostiteljskih objekata, mada će verovatno izazvati sumnju, posebno kada je reč o vinu “Solaia”, koje se godišnje proizvodi u količini od svega 60.000 do 70.000 boca.
Iz kompanije su upozorili klijente širom sveta da budu oprezni u vezi sa ponudama koje stižu van zvaničnih kanala.
“I dalje se nadamo da ćemo pronaći vino. Dva kamiona ne mogu jednostavno da nestanu”, rekao je Kotarela.
(Kurir.rs/Tačno)