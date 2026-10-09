"JOZEF GEBELS SIGURNO APLAUDIRA IZ PAKLA" Izrael žestoko reagovao na dodelu Nobela za mir Navi Pilaj: Nagradili ste najveću laž 21. veka!
Izrael je danas dodelu Nobelove nagrade za mir Navanetem Navi Pilaj nazvao "grotesknom zloupotrebom nagrade u cilju legitimizacije mržnje i predrasuda prema Izraelu".
Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je da bi Pilaj bila glavni kandidat kada bi postojala nagrada "za laži, mržnju i klevete", preneo je Tajms of Izrael.
"Njena uloga u neumoljivoj, politički motivisanoj demonizaciji Izraela i širenju laži o genocidu govori sama za sebe", navodi se u saopštenju i ocenjuje da je sada Nobelov komitet nagradio najveću laž 21. veka.
U saopštenju se takođe navodi da nacista Jozef Gebels sigurno aplaudira iz pakla.
Pilaj je bila na čelu komisije Ujedinjenih nacija koja je optužila Izrael za genocid.
Ona je ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir jer je, kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Nobelovog komiteta, uz izuzetnu hrabrost i integritet, predvodila napore ka uspostavljanju sveobuhvatnijeg globalnog pravnog poretka.
Pilaj je, dodaje se, nagrađena za svoje napore ka unapređenju mira i međunarodnog prava.
Ovogodišnja laureatkinja imala je ključnu ulogu u obezbeđivanju procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, navedeno je.
Nit koja povezuje njenu ranu karijeru, tokom koje je branila Nelsona Mandelu i druge koji su se borili protiv aparthejda, sa njenim kasnijim radom kao sudije u nekim od najvažnijih međunarodnih sudskih postupaka našeg vremena jeste borba za pravdu i jednakost pred zakonom, ističe se u obrazloženju.
(Kurir.rs/Tačno)