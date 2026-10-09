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Izrael je danas dodelu Nobelove nagrade za mir Navanetem Navi Pilaj nazvao "grotesknom zloupotrebom nagrade u cilju legitimizacije mržnje i predrasuda prema Izraelu".

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je da bi Pilaj bila glavni kandidat kada bi postojala nagrada "za laži, mržnju i klevete", preneo je Tajms of Izrael.

"Njena uloga u neumoljivoj, politički motivisanoj demonizaciji Izraela i širenju laži o genocidu govori sama za sebe", navodi se u saopštenju i ocenjuje da je sada Nobelov komitet nagradio najveću laž 21. veka.

U saopštenju se takođe navodi da nacista Jozef Gebels sigurno aplaudira iz pakla.

Pilaj je bila na čelu komisije Ujedinjenih nacija koja je optužila Izrael za genocid.

1/6 Vidi galeriju Navanatem "Navi" Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Wikus de Wet / AFP / Profimedia

Ona je ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir jer je, kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Nobelovog komiteta, uz izuzetnu hrabrost i integritet, predvodila napore ka uspostavljanju sveobuhvatnijeg globalnog pravnog poretka.

Pilaj je, dodaje se, nagrađena za svoje napore ka unapređenju mira i međunarodnog prava.

Ovogodišnja laureatkinja imala je ključnu ulogu u obezbeđivanju procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, navedeno je.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Nit koja povezuje njenu ranu karijeru, tokom koje je branila Nelsona Mandelu i druge koji su se borili protiv aparthejda, sa njenim kasnijim radom kao sudije u nekim od najvažnijih međunarodnih sudskih postupaka našeg vremena jeste borba za pravdu i jednakost pred zakonom, ističe se u obrazloženju.