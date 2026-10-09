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Navanetem Navi Pilaj dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za napore u promociji mira i međunarodnog prava.

Norveški Nobelov komitet obrazložio je da je nagrađena za izuzetan doprinos borbi za vladavinu prava i davanje nade žrtvama ratnih zločina i genocida.

Pravnica (85) iz Južnoafričke Republike (JAR) obavljala je funkciju Visoke komesarke Ujedinjenih nacija za ljudska prava od 2008. do 2014. godine.

Južnoafrikanka indijsko-tamilskog porekla, prva je žena sudija Visokog suda Južnafričke Republike koja nije belkinja.

Bila je predsednica Međunarodnog krivičnog tribunala za zločine u Ruandi između kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih.

Predvodila je Istražnu komisiju UN koja je utvrdila da je Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze tokom dvogodišnjeg rata sa palestinskom ekstremističkom organizacijom Hamas.

Veliki deo Pojasa Gaze je sravnjen sa zemljom, a poginulo je više od 74.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas, a čije podatke preuzimaju i UN.

1/6 Vidi galeriju Navanatem "Navi" Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Wikus de Wet / AFP / Profimedia

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je odluku Norveškog Nobelovog komiteta, nazivajući je „grotesknom i legitimizacijom antisemitizma".

Ovo je bila 126. godina dodele prestižne nagrade.

Nominovano je 287 kandidata, među kojima 208 pojedinaca i 79 organizacija.

Prošlogodišnja dobitnica, liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado, predala je u januaru Nobelovu nagradu američkom predsedniku Donaldu Trampu.

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

'Ona je inspiracija za sve koji se bore za mirniji svet'

Navi Pilaj je "značajno proširila obim i uticaj međunarodnog prava", rekao je Jergen Vatne Fridnes, predsednik Norveškog Nobelovog komiteta koji dodeljuje ovu nagradu.

Pohvalio je njenu dugu karijeru i hrabrost i podsetio da je počela kao advokatkinja u JAR-u, suočavajući se sa velikom diskriminacijom.

Pilaj ima "čvrst moralni kompas", rekao je Fridnes.

Pozvala je države i lidere na odgovornost i donela nadu žrtvama, naglasio je.

"Ovogodišna dobitnica je bila ključna u osiguravanju da se procesuiraju ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid", rekao je Fridnes.

Njena posvećenost pravdi i ljudskom dostojanstvu je izvor nade i inspiracije svima koji žele da stvore mirniji svet, poručio je predsednik Norveškog Nobelovog komiteta u Oslu.

Na kraju govora se našalio jer nije uspeo da je kontaktira da bi joj saopštio vest.

"Moja poruka njoj je: 'Ako vidite da vas zovu sa nekog norveškog broja, javite se, voleo bih da porazgovaramo'", nasmejao je Fridnes.

Šale Nave Pilaj o Trampu, Komitet ne saopštava da li je i on bio nominovan

Po saznanju da je osvojila Nobelovu nagradu za mir, Navi Pilaj se našalila da ne veruje da je vest istinita. Dočekana je ovacijama u sudu u Nirnbergu. Aplauz je dugo trajao, a Pilaj se ponovo našalila:

"Ako mi budete još aplaudirali, možda ću podeliti nagradu sa Trampom".

Upitan da li je Tramp bio jedan od kandidata za nagradu, Jergen Vatne Fridnes, predsednik Norveškog Nobelovog komiteta, nije za BBC hteo da odgovori.

Komitet "nikada ne komentariše" ko je nominovan, dodao je.

Posle potpisivanja mirovnog sporazuma za Pojas Gaze prošle godine, Tramp je insistirao da bi on trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir.

"Zaustavio sam sedam ratova", ponovio je više puta, pa i za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Mnogi su mu osporili ovu tvrdnju, a BBC tim za utvrđivanje činjenica je objavio i tekst da li je Tramp zaista zaustavio sve te ratove.

Poslednjeg dana februara 2026. godine, po Trampovom naređenju Amerika je zajedno sa Izraelom pokrenula vazdušne napade na Iran.

Rat se proširio i na druge delove Bliskog istoka, posebno u Persijskom zalivu, i do danas sukobi nisu završeni.

Uprkos sporazumu o primirju Izraela i Hamasa, uz posredovanje Trampa, potpisanim oktobra 2025. ratna dejstva i dalje povremeno traju, a ljudi ginu.

Izbor Pilaj 'legitimiše mržnju prema Izraelu': Tel Aviv

Dodela Nobelove nagrade za mir Navi Pilaj je "groteskni primer legitimacije mržnje i predrasuda prema Izraelu", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje na mreži Iksu.

"Njena uloga u neumoljivoj, politički motivisanoj demonizaciji Izraela govori mnogo", dodali su.

Pilaj je predvodila Istražnu komisiju UN o okupiranoj palestinskoj teritoriji, telo za utvrđivanje činjenica bez zakonskog ovlašćenja, koje je zaključilo da je Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izrael je burno reagovao na izveštaj, odbacujući njegove nalaze i optužujući tri člana komisije da su "produžena ruka Hamasa".

Upitan o istrazi komisije UN, koja je utvrdila da je Izrael počinio genocidna dela u Gazi, predsednik Norveškog Nobelovog komiteta rekao je za BBC da joj je nagrada dodeljena „za celokupni rad“.

Južnoafrička Republika bila je prva zemlja koja je Međunarodnom sudu pravde podnela tužbu protiv Izraela za genocid.