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Evropska unija izjavila je danas da su američke sankcije Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) "za duboko žaljenje" i poručila da je spremna da preduzme sve neophodne mere kako bi tom sudu omogućila da nastavi da obavlja svoj posao.

"EU će blisko sarađivati sa ICC-om kako bi osigurala da sud nastavi efikasno da funkcioniše", saopštila je Evropska komisija.

U saopštenju se navodi da postoji odlaganje od šest meseci pre nego što sankcije stupe na snagu, što bi, kako je ocenjeno, trebalo da ostavi prostor za dijalog, preneo je Raporter.

Prema ocenama briselskog portala, jedna od mogućih mera EU jeste aktiviranje pravnog instrumenta poznatog kao "blokirajući mehanizam".

Ovim instrumentom evropskim kompanijama zabranjuje se da postupaju u skladu sa američkim sankcijama, bilo aktivnim delovanjem ili namernim propuštanjem da deluju, čime bi EU mogla da ublaži deo njihovih posledica.

Holandski ministar spoljnih poslova Tom Berendsen izjavio je da se "blokirajući mehanizam" EU smatra "nuklearnom opcijom", ali da je Holandija ipak zatražila od Brisela da pripremi njegovo aktiviranje.