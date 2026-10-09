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Bivši visoki saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, general-major Avi Gil, izjavio je da je izraelski državni i bezbednosni vrh nedeljama pre napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine bio upozoravan na pogoršanje bezbednosne situacije.

On tvrdi da i dalje postoje "ogromne praznine" između onoga što javnost zna i onoga što se zaista dogodilo.

Gil, koji je od jula 2021. do maja 2024. bio vojni sekretar izraelskog premijera, probudio je Netanjahua ujutru 7. oktobra, na dan najsmrtonosnijeg napada u istoriji Izraela. Njegove izjave, date izraelskom televizijskom kanalu 12, dodatno su pojačale pritisak na premijera nekoliko nedelja uoči ključnih izbora koji bi mogli da odrede njegovu političku budućnost.

Gil je rekao da su nedeljama pre napada dostavljani dokumenti u kojima je bezbednosni aparat opisivao situaciju u kojoj su izraelski protivnici prepoznali podele u izraelskom društvu kao znak slabosti i zaključili da je izraelsko sredstvo odvraćanja oslabljeno.

Foto: Printskrin Youtube

Prema njegovim rečima, nije postojalo konkretno upozorenje da se priprema masovni napad iz Pojasa Gaze, ali su izraelske bezbednosne službe razumele da protivnici zemlje vide priliku u protestima širom Izraela i sve dubljim unutrašnjim podelama.

"Da li smo u bezbednosnom aparatu počeli da uočavamo slabljenje odvraćanja i promenu načina na koji naši neprijatelji gledaju na Izrael? Odgovor je nedvosmisleno da, i o tome se govorilo na svim nivoima", izjavio je Gil.

Sve veći pritisak zbog upozorenja pre 7. oktobra

Gilovo svedočenje nastavak je ranijih medijskih izveštaja prema kojima je Netanjahu, u nedeljama i mesecima pre 7. oktobra 2023, dobijao upozorenja o mogućnosti napada Hamasa iz Pojasa Gaze.

Izraelski list "Harec" objavio je početkom septembra da je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata direktno pozvao Netanjahua i upozorio ga na veliku operaciju Hamasa samo nekoliko dana pre napada.

Foto: The Hostages and Missing Families Forum

U istom periodu, kako je objavio magazin "Atlantik", šef egipatske obaveštajne službe lično je doputovao u Izrael kako bi Netanjahua upozorio da Hamas priprema veliki napad.

Netanjahu je negirao te navode, a tekst "Hareca" nazvao je "apsolutnom laži".

Gilovo svedočenje razlikuje se od ranijih izveštaja po tome što dolazi od čoveka koji je radio u samom vrhu izraelske vlade. Kao vojni sekretar premijera, učestvovao je na sastancima bezbednosnog kabineta i imao pristup važnim komunikacijama pre početka rata.

Gil je naveo da je upravo on pozvao Netanjahua i probudio ga u jutro napada, a potom sa njim uspostavio vezu preko zaštićene telefonske linije poznate kao "crveni telefon". U 6.41 sati, svega 12 minuta nakon početka napada predvođenog Hamasom, rekao mu je, prema sopstvenom svedočenju: "U ratu smo".

Foto: EPA Mohammed Saber

Netanjahu uzvratio optužbama

Netanjahu je na Gilove izjave odgovorio saopštenjem u kojem je bivšeg saradnika optužio da nije na vreme probudio premijera.

"Kao i drugi, Avi Gil je znao za predstojeći napad i odlučio je da ne probudi premijera na vreme. Gilovi intervjui predstavljaju pokušaj da se prikrije jednostavna i bolna istina o propustima u njegovom radu", naveo je Netanjahu.

Opozicioni političari oštro su reagovali na intervju i pozvali glavnog državnog tužioca da ispita Gilove tvrdnje.

Gadi Ajzenkot, Netanjahuov glavni protivkandidat i bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske, izjavio je da istina o 7. oktobru ne može biti privatno vlasništvo premijera.

"Izraelska javnost ima pravo na potpunu istinu, temeljno ispitivanje odgovornosti i utvrđivanje pravde", poručio je Ajzenkot.

Optužbe i zbog sudbine talaca

Gil je, slično kao i rukovodilac izraelske vojne jedinice zadužene za pitanja talaca, optužio Netanjahua da je stabilnost sopstvene vlade stavljao ispred povratka talaca, uključujući i one koji su, prema njegovim rečima, mogli da se vrate kući živi da su raniji dogovori bili prihvaćeni.

Foto: Printskrin X

Gil je rekao da je Netanjahu možda u početku bio skloniji prihvatanju ranijih sporazuma o taocima, ali da su ga ministri krajnje desnice u njegovoj vladi ubedili da odustane od takvih rešenja.

"Porodice koje su izgubile svoje najbliže prilaze mi. Sedim sa njima. Postoji izraz 'preživeli', koji mi je užasan kada sedim naspram ljudi koji su se vratili iz tog pakla. I da, znate da su neki od njih mogli ranije da se vrate kući", rekao je Gil.

"Ovo nije ni polovina slike"

Bivši vojni sekretar premijera tvrdi da postoje "ogromne praznine" između onoga što izraelska javnost zna o događajima pre i posle 7. oktobra i onoga što se zaista odvijalo.

Netanjahu je nadležnom izraelskom nadzornom organu dostavio opširan odgovor o sopstvenim postupcima u vezi sa događajima od 7. oktobra. Gil, međutim, tvrdi da taj dokument prikazuje samo deo onoga što se dogodilo.

"Ono što sam video ne odražava verno sve što je rečeno tokom tih razgovora. Ne prikazuje čak ni polovinu slike. Govorim o lažima, poluistinama i stvarima koje ne odgovaraju onome čemu sam svedočio tokom svog mandata vojnog sekretara", izjavio je Gil.

Njegove tvrdnje mogle bi dodatno da podstaknu zahteve za detaljnom istragom bezbednosnih i političkih propusta koji su prethodili napadu 7. oktobra, kao i odluka izraelskog rukovodstva tokom rata i pregovora o oslobađanju talaca.