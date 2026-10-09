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Ovogodišnji El Ninjo mogao bi, prema navodima stručnjaka, biti najsnažniji do sada. Temperature površine mora u ekvatorijalnom delu Tihog okeana već su premašile najviše vrednosti, a očekuje se da će ovaj vremenski fenomen dostići vrhunac tek u kasnu jesen ili ranu zimu.

Uticaji El Ninja na vremenske prilike u Evropi uglavnom su indirektni i blaži nego u tropskim područjima, ali stručnjaci ističu da bi ovaj fenomen mogao da oslabi polarni vrtlog.

Naime, nakon što El Ninjo dostigne vrhunac, stratosferski polarni vrtlog može da oslabi, čime se povećava verovatnoća pojave iznenadnog stratosferskog zagrevanja (SSW), što bi moglo da poveća mogućnost prodora hladnog vazduha.

Iznenadno stratosfersko zagrevanje je pojava tokom koje temperature u stratosferi naglo rastu, čak i za 50 stepeni Celzijusa za samo nekoliko dana, što dovodi do spuštanja hladnog vazduha u troposferu, navodi Euronews.

"Ova pojava obično se razvija iznad severnog Atlantika i Skandinavije. To znači da bi severna Evropa mogla da ima duži period suvog i hladnog vremena, dok će na jugu Evrope preovladavati blaže, kišovitije i vetrovitije vreme. Na granici tih područja razvijaju se hladni istočni vetrovi, a u nekim slučajevima pad temperature dovodi do snežnih padavina", navodi britanska meteorološka služba Met Office.

Na zimske vremenske prilike u Evropi utiče širok spektar faktora, uključujući klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem. Mnogi od tih faktora ne mogu da se predvide dugo unapred, a meteorolozi mogu pouzdano da prognoziraju pojedinačne događaje iznenadnog stratosferskog zagrevanja tek otprilike nedelju dana unapred.

"Iako postoji poznata telekonekcija, odnosno povezanost vremenskih pojava, između El Ninja i hladnijeg završetka zime u Ujedinjenom Kraljevstvu, takav ishod nikako nije zagarantovan. Postoje brojni drugi faktori koji utiču na zimske vremenske prilike u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući El Ninjo. Zimsku prognozu određuje ravnoteža između svih tih faktora, a ne samo jedan od njih", objasnio je Grejam Medž, portparol britanske meteorološke službe Met Office za pitanja klime.