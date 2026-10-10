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U Sloveniji se u nedelju održavaju četiri referenduma, a danas posle ponoći počela je izborna tišina koja će ostati na snazi do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19 časova, preneli su slovenački mediji.

Biće održan referendum o izmenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i još tri konsultativna referenduma, prenosi RTV Slovenija.

Tokom perioda izborne tišine zabranjeni su svi sadržaji političkog oglašavanja i drugi oblici političke propagande namenjeni uticaju na odluke birača.

To uključuje propagandu u medijima, elektronskim publikacijama i putem telekomunikacionih usluga, postavljanje novih plakata i distribuciju letaka sa sadržajem političkog oglašavanja, objavljivanje video-snimaka ili reklama političkih stranaka, pozivanje birača da glasaju na određeni način, kao i održavanje javnih skupova povezanih sa kampanjom.

Za kršenje izborne tišine kazne do 3.000 evra

Tokom izborne tišine slovenačko Ministarstvo unutrašnjih poslova imaće dežurnu službu koja će primati prijave o eventualnim kršenjima propisa.

Za kršenje izborne tišine predviđene su novčane kazne od 800 do 3.000 evra za organizatore kampanje, od 300 do 600 evra za odgovorno lice organizatora kampanje, od 250 do 500 evra za pravno lice ili preduzetnika i od 150 do 250 evra za fizičko lice.