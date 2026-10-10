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Temperature površine mora u centralnom i istočnom delu tropskog Pacifika od oktobra do decembra 2026. godine dostići će, prema prognozama, rekordne vrednosti. To je pokazatelj jačanja El Ninja, fenomena koji će oblikovati vremenske prilike i uticati na ekonomije, ekosisteme i zajednice širom sveta.

Mesečni izveštaj Svetske meteorološke organizacije (WMO) navodi da će El Ninjo nastaviti da jača i dostići vrhunac u decembru. Ovaj fenomen će verovatno doneti temperature iznad proseka u velikom delu sveta i promeniti raspored padavina, što u različitim regionima povećava rizik od suša i poplava.

Izveštaj sadrži ključne informacije o glavnim klimatskim faktorima, kao što su El Ninjo-Južna oscilacija (ENSO), dipol Indijskog okeana (IOD) i temperature površine tropskog Atlantika. Svi oni zajedno utiču na sezonske temperature i padavine.

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El Ninjo sve snažniji

"El Ninjo je u punom zamahu i brzo jača. Prognoze WMO pokazuju da je gotovo izvesno da će potrajati do februara 2027. godine, pa bi mogao da postane jedan od najsnažnijih zabeleženih od 1950. godine", izjavila je generalna sekretarka WMO Seleste Saulo.

Tako visok stepen sigurnosti ne zasniva se samo na jednom modelu. Reč je o zajedničkoj proceni 13 nacionalnih i međunarodnih centara, od Vašingtona i Tokija do Londona i Pune. Njihova procena zasniva se na razmeni podataka sa okeanskih bova, satelita i radiosondi u realnom vremenu, a tu razmenu koordinira WMO.

"El Ninjo ne stvara novu toplotu na planeti. On oslobađa toplotu koju je okean već uskladištio ispod površine i zato snažan El Ninjo često dovodi do jedne od najtoplijih godina u istoriji merenja, kao što je bio slučaj sa 2024. godinom", rekla je Seleste Saulo na Globalnom forumu o toploti u Bangkoku.

"Okean iz kojeg crpi tu energiju najtopliji je otkako postoje merenja. Jednostavno, na raspolaganju je više toplote koja može da se oslobodi", dodala je.

Odstupanja temperature površine mora mere se indeksom Ninjo 3.4 u centralnom i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku, ključnom području za El Ninjo.

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Taj indeks je znatno porastao, sa prosečnog odstupanja od +1,6 stepeni Celzijusa u junu 2026. na +2,5 stepeni u avgustu.

Prognoze za period od oktobra do decembra pokazuju da će prosečno sezonsko odstupanje temperature dostići oko +3,7 stepeni Celzijusa, sa vrhuncem u decembru.

To je najviša vrednost od početka merenja, čime bi bio premašen prethodni rekord od +2,6 stepeni, zabeležen u periodu od novembra 2015. do januara 2016. godine.

Temperature površine i padavine

Avgust je na globalnom nivou bio najtopliji u istoriji merenja, pokazuju izveštaji Službe za klimatske promene Kopernikus Evropske unije, američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) i NASA.

Globalna temperatura površine mora u avgustu takođe je dostigla najviši zabeleženi nivo.

Izveštaj predviđa izuzetno veliku verovatnoću temperatura iznad proseka na velikim područjima od oktobra do decembra, u poređenju sa referentnim periodom od 1993. do 2009. godine.

To ne znači da će svaka lokacija svakog dana biti toplija od proseka, ali ukazuje na snažan sezonski signal koji povećava verovatnoću ekstremnih vrućina i njihovih posledica.

Prognoze najavljuju i značajne, međusobno povezane promene u rasporedu padavina, što je karakteristično za snažan El Ninjo.

Ti pokazatelji ukazuju na područja u kojima su verovatniji vlažniji ili sušniji uslovi od uobičajenih, ali ne mogu da zamene nacionalne i lokalne vremenske prognoze.

Glavni pokazatelj vlažnijih uslova jeste količina padavina iznad proseka u centralnom i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku, istočno od međunarodne datumske granice.

Vlažniji uslovi verovatni su i na širem području Roga Afrike, u delovima centralne i priobalne istočne Azije, na severu Arabijskog poluostrva, u delovima Severne Amerike južno od 45. paralele, kao i na jugoistoku Južne Amerike.

Nasuprot tome, sušniji period predviđa se iznad zapadnog Pacifika i ekvatorijalnog Atlantika, a obuhvatiće područje preko južnog Pacifika sve do juga Južne Amerike.