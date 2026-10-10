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Ormuski moreuz više nije blokiran, ali cene goriva i dalje su izuzetno visoke. Benzin u SAD u proseku košta 4,36 dolara po galonu, što je najviša cena ikada zabeležena u ovo doba godine, dok je dizel samo dvadesetak centi ispod apsolutnog rekorda iz prošlog meseca, piše CNN.

Deblokada Ormuskog moreuza pomogla je snabdevanju, ali nije otklonila glavne probleme. Plovidba je i dalje opasna i skupa, ukrajinski dronovi napadaju ruske rafinerije, a Huti u Crvenom moru ometaju još jednu važnu pomorsku rutu.

"Ratovi nisu završeni. Mira nema. Energetski sistem je i dalje pod velikim pritiskom", rekao je Jan Stjuart, globalni energetski strateg kompanije Piper Sandler.

Transport nafte drastično poskupeo

Najbolji primer razmera problema jeste cena transporta sirove nafte sa Bliskog istoka. Dnevni najam velikog tankera za rutu od Persijskog zaliva do Kine prošle godine koštao je oko 65.000 dolara, a neposredno pre rata u Iranu oko 230.000 dolara.

Danas najam istog takvog tankera košta oko 1,6 miliona dolara dnevno.

"To je suludo", rekao je Tom Kloza, glavni energetski savetnik kompanije Gulf Oil, dodajući da vlasnici tankera izuzetno dobro zarađuju sve dok njihovi brodovi kroz ratne zone prolaze neoštećeni.

Međutim, to nije zagarantovano. Britanska agencija za pomorsku trgovinu saopštila je da je poslednjih dana više komercijalnih brodova prijavilo pogotke projektilima u Ormuskom moreuzu, među kojima su najmanje dva tankera za sirovu naftu.

Pomorcima nude i 25.000 dolara bonusa

Brodarske kompanije, pored većih troškova najma, moraju da plate i posade spremne da plove kroz opasna područja. Neke pomorcima nude bonuse do 25.000 dolara za jedno putovanje, što može biti više od njihove godišnje plate.

Naglo su porasle i cene osiguranja. Proizvođači nafte sada za jedno povratno putovanje kroz Ormuski moreuz mogu da plate između 30 i 40 miliona dolara.

Transport jednog barela nafte iz Persijskog zaliva nekada je koštao oko dva dolara. Kloza procenjuje da taj trošak sada iznosi oko 33 dolara po barelu.

Zbog toga postoji velika razlika između cene nafte na finansijskim tržištima i cene fizičke nafte za neposrednu isporuku.

Dated Brent, pokazatelj stvarne cene fizičke nafte, u četvrtak je iznosio 135,74 dolara po barelu.

Istovremeno, terminski ugovori bili su na nivou od oko 100 dolara.

Upravo se viša cena fizičke nafte, zajedno sa troškovima transporta i osiguranja, na kraju odražava na cene na benzinskim pumpama.

"Sjedinjene Države ne žive u izolaciji. Zavisimo od globalne cene jer uvozimo benzin", rekao je Stjuart.

Energetski sistem pod pritiskom tri sukoba

Problem nije samo Ormuski moreuz. Rat SAD i Irana traje duže nego što se očekivalo, dok napadi Huta dronovima i projektilima ometaju saobraćaj kroz moreuz Bab el Mandeb, još jednu važnu tačku svetske trgovine.

Istovremeno, ukrajinski dronovi sve češće pogađaju ruske rafinerije. Rusija je zbog problema sa domaćim snabdevanjem ograničila izvoz goriva, a Kina je takođe smanjila izvoz kako bi zaštitila sopstveno tržište.

Američke rafinerije već rade gotovo punim kapacitetom, a deo njih smanjuje proizvodnju zbog redovnog održavanja.

Dodatni rizik predstavlja uragan Isajas, koji bi mogao da poremeti proizvodnju i rad rafinerija na američkoj obali Meksičkog zaliva.

Cene bi bile još više da svet početkom godine nije raspolagao velikim komercijalnim i strateškim zalihama nafte i goriva.

Te rezerve su poslednjih meseci intenzivno trošene kako bi se ublažili poremećaji u snabdevanju.

Zalihe su sada znatno manje, pa tržište ima veoma malo prostora za novi šok.