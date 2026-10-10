"Znam da voli ljude, voli sve vas"

"Znam da voli ljude, voli sve vas"

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Američki predsednik Donald Tramp izabrao je Kejti Zahariju, konzervativnu komentatorku koja je kratko radila u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti, za svoju novu portparolku.

Zaharija se u petak, u objavi na društvenim mrežama, zahvalila Trampu, napisavši: "Služiti predsedniku Trampu i američkom narodu u ovom ključnom trenutku, kada se obeležava 250 godina od osnivanja naše zemlje, čast je koja se pruža jednom u životu."

Kejti Zaharija, nova portparolka Bele kuće Foto: Terry Wyatt / Getty images / Profimedia

Prilikom objavljivanja njene nominacije ranije u petak, Tramp je istakao njen rad na društvenoj mreži Truth Social, kompaniju "Trump Media & Technology Group", kao i njena česta gostovanja na televizijama Foks njuz i Njuzmaks.

- Ima besprekoran dosije podrške i bila je lojalna i izuzetno sposobna pristalica od samog početka - dodao je.

Tramp je prethodnih dana pozvao nekoliko bliskih saveznika i savetnika, uključujući bivšu portparolku Bele kuće Kerolajn Livit, kako bi čuo njihovo mišljenje o Zahariji, rekao je izvor upoznat sa razgovorima. Tramp je, prema rečima tog izvora, zatražio i savet Livit pre nego što je doneo konačnu odluku i ponudio Zahariji tu funkciju.

Zaharija je u petak uveče za Foks njuz izjavila da će početi da radi u ponedeljak, ali nije rekla kada će biti održan prvi brifing za novinare u Beloj kući. Govoreći o tome kako je dobila posao, Zaharija je rekla da se Trampu "dopalo koliko se borila za njega".

- Primila sam divan telefonski poziv od glavnog regrutera za talente, samog predsednika i ispostavilo se da to što sam velika pristalica svih njegovih politika zapravo funkcioniše - rekla je ona.

Njeno gostovanje na Foks njuzu usledilo je dok je Tramp držao govor u Sirakuzi, u saveznoj državi Njujork. Prema rečima izvora upoznatog sa situacijom, Zaharija je u petak ujutru ranije bila u Ovalnom kabinetu sa Trampom.

Kejti Zaharija i Donald Tramp Foto: Instagram Printscreen

Odluka da Zaharija bude izabrana doneta je brzo. Prema rečima drugog izvora upoznatog sa situacijom, prošle nedelje ona nije razmatrana za tu funkciju.

Tokom potrage za zamenom za Livit, Bela kuća imala je poteškoća sa kandidatima koji su bili poznatiji u javnosti, a nekoliko njih ranije je kritikovalo Trampa. U više navrata visoki zvaničnici su sužavali spisak kandidata, da bi se potom ispostavilo da su pojedini kandidati ranije izrekli nešto negativno o njemu, što ih je diskvalifikovalo za tu funkciju, rekao je zvaničnik Bele kuće.

- Pred nama je zadatak da nastavimo da ostvarujemo snažne rezultate za našu zemlju i da američku javnost obaveštavamo o velikim uspesima koje ova administracija postiže svakog dana - napisala je Zaharija na Iksu.

- Radujem se saradnji sa novinarima koji prate Belu kuću, kao i sa reporterima širom zemlje, kako bismo te rezultate predstavili javnosti - navela je ona, dodajući da je "naslediti sjajnu Kerolajn Livit veliki izazov, ali i standard koji vredi dostići".

Livit je čestitala Zahariji na društvenim mrežama, napisavši: "Kao što sam rekla predsedniku, Kejti ima moju punu podršku i svakog dana ću navijati za nju i ceo tim Bele kuće."

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, bivša portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Zaharija je često gostovala na televizijama Foks njuz, Njuzmaks i CNN.

- Većina vas je poznaje i prijateljica vam je - rekao je Tramp novinarima u petak dok je napuštao Belu kuću.

- Znam da voli ljude, voli sve vas. Zapravo, ne znam da li je to dobro ili loše, ali upravo smo zaposlili novu portparolku i mislim da će biti sjajna.

Zaharija je od juna radila kao viša savetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group" i na društvenoj mreži Truth Social. Pre toga je dva meseca bila na visokoj funkciji u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti.

Tramp je u svojoj objavi na društvenim mrežama istakao i ta iskustva, kao i njen rad u njegovim predizbornim kampanjama.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Zaharija ima malu decu i živi u Kaliforniji, a dok je privremeno radila u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti, putovala je na relaciji Kalifornija-Vašington. U to vreme rekla je jednom prijatelju da takvo putovanje nije dugoročno održivo, navodi izvor upoznat sa slučajem.

Zaharija je radila i kao pravna savetnica organizacije "Fix California", konzervativne grupe koju je osnovao Ričard Grenel, Trampov saveznik.