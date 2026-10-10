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Nemačka je u subotu saopštila da će zadržati sankcije protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo.

"Savezna vlada primila je k znanju odluku SAD koja se odnosi na isporuke ruskog dizela", izjavio je portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus.

On je naglasio da stav Berlina ostaje nepromenjen.

"Savezna vlada ostaje privržena odlukama o sankcijama protiv Rusije i zajedno sa evropskim partnerima radi na uvođenju dodatnih sankcija", poručio je Kornelijus.

Dodao je da nemačka podrška Ukrajini ostaje nepromenjena i da će se nastaviti diplomatski napori za pronalaženje rešenja sukoba.

Tramp ukinuo sankcije na rusko gorivo zbog rasta cena

Tramp je u petak izjavio da je Rusija pristala da isporučuje dizel na svetsko tržište kako bi se smanjile cene goriva.

Američki predsednik saopštio je da je njegova administracija privremeno ukinula sankcije na rusko gorivo, koje su prvobitno uvedene kako bi se Moskvi ograničili prihodi za finansiranje rata u Ukrajini.

Cene dizela, koji se koristi u poljoprivredi, za grejanje domaćinstava i u kamionskom transportu, porasle su gotovo do rekordnih nivoa.

Takav rast predstavlja politički rizik za Trampove republikance uoči izbora za Kongres 3. novembra, na kojima će biti odlučeno da li će zadržati tesnu kontrolu nad američkim zakonodavnim telom.