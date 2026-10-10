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Legenda londonskog podzemlja Fredi Forman preminuo je jutros u 94. godini. Forman je decenijama bio oličenje promena kroz koje je prolazio britanski kriminalni svet, a iz prve ruke znao je gde su zakopana tela ubijenih suparnika.

Bio je poznat pod nadimcima "Gazda" i "Brown Bread Fred" ("Fred koji šalje ljude na onaj svet"). Potonji nadimak predstavlja kokni izraz koji se rimuje sa rečju "mrtav", a dobio ga je zbog suparnika koje je ubio ili čija je tela uklanjao.

Dvaput je oslobođen optužbi za ubistvo pred sudom Old Bejli, ali je kasnije priznao da je učestvovao u oba ubistva i da su tela potom bačena u more.

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Fredi Forman Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Bio je telohranitelj Bilija Hila, šefa londonskog kriminalnog podzemlja pedesetih godina, a kasnije i plaćeni ubica i čovek zadužen za uklanjanje tela za braću blizance Krej.

Forman je bio blizak i sa učesnicima čuvene pljačke voza u Britaniji, a 1983. godine učestvovao je u pljački kompanije Security Express, iz koje je ukradeno tada rekordnih šest miliona funti.

Posle pljačke pobegao je na špansku "obalu kriminala", ali je na kraju vraćen u Britaniju i zatvoren zbog prikrivanja porekla novca stečenog pljačkom. Iz zatvora je pušten 1995. godine, nakon čega je postao pisac i objavio osam knjiga.

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Fredi Forman Foto: WFPA / Alamy / Profimedia

Forman je vremenom postao poznata ličnost u kriminalnom podzemlju i družio se sa zvezdama šou-biznisa i sporta. Do kraja života ostao je veliki ljubitelj boksa.

Nedavno se iselio iz svog doma u londonskom naselju Mejda Vejl, a preminuo je jutros u 6:48 časova u domu za negu u zapadnom Londonu, nakon kratke bolesti. U trenutku smrti uz njega je bio njegov najstariji sin Greg.

- Kraj je bio miran. Uprkos zastrašujućoj reputaciji, Fred je bio pravi džentlmen, čovek koji je čvrsto stajao iza svojih stavova, a istovremeno bio veoma topao i ljubazan. Nikada neće biti nekog poput njega - rekao je porodični prijatelj.

Forman iza sebe ostavlja dvojicu sinova, od kojih je jedan glumac, ćerku Danijelu i unuke.

(Kurir.rs/The Sun)

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