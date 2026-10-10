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Potresni snimci iz Kijeva koji se šire društvenim mrežama, prikazuju svakodnevicu stanovnika ukrajinske prestonice koji su zbog opasnosti od ruskih vazdušnih napada, prinuđeni da noći provode u stanicama metroa, daleko od svojih domova i kreveta.

Na snimcima koji su, prema objavama na društvenim mrežama, nastali početkom oktobra, vide se desetine građana koji spavaju na podovima stanica, umotani u ćebad, dok su oko njih postavljeni dušeci, vreće za spavanje i improvizovani šatori.

Među ljudima koji su utočište pronašli duboko pod zemljom nalaze se i porodice sa decom koja spavaju na podu u uslovima koji su daleko od normalnog života.

Metro kao sklonište od bombardovanja

Kijevski metro u mirnodopskim uslovima svakodnevno prevozi veliki broj putnika, ali tokom ruske agresije dobio je još jednu mnogo važniju ulogu. Njegove podzemne stanice danas služe kao skloništa u kojima građani traže zaštitu tokom ruskih raketnih napada i napada dronovima.

Na jednom od snimaka vidi se stanica čiji su podovi gotovo potpuno prekriveni dušecima i ćebadima. Ljudi spavaju jedni pored drugih, dok su improvizovani šatori postavljeni čak i u blizini pokretnih stepenica.

Posebno potresan prizor zabeležen je na snimku na kojem se vidi malo vozilo namenjeno radovima na održavanju metroa kako prolazi pored ljudi koji spavaju na platformi.

Prema tvrdnjama iz objave koja prati snimak, radnici usporavaju vozilo kako ne bi probudili građane koji spavaju na podu!

I pored slika i snimaka koji svedoče o stradanju običnih ljudi i njihovoj svakodnevnoj borbi za opstanak, čak će se i pred ovakvim slikama pronaći oni koji će tvrditi da su ti ljudi sami krivi za situaciju u kojoj su se našli ili da su za takvu sudbinu "glasali".

Međutim, takva objašnjenja u odsustvu svake empatije, otvaraju mnogo jednostavnije pitanje: Da li odgovornost za bombardovanje snose ljudi koji pokušavaju da prežive ili onaj ko na njihovu zemlju ispaljuje rakete?

Da li iko zaslužuje bombardovanje?

Život pod stalnom pretnjom

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, stanovnici Kijeva suočavaju se sa ponavljanim vazdušnim uzbunama, koje ih primoravaju da prekidaju svakodnevne aktivnosti i potraže zaštitu u skloništima.

Snimci koji kruže internetom pokazuju koliko je rat promenio život u ukrajinskoj prestonici. Mesta koja su nekada služila isključivo za svakodnevni prevoz sada su za brojne stanovnike postala privremene spavaonice i utočišta od napada.