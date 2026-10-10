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Dogovor predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina o isporuci miliona tona ruskog dizel-goriva na američko i svetsko tržište mogao bi da utiče na pad cena ovog energenta, olakša snabdevanje Evrope i donese korist Srbiji.

Istovremeno, iza ovog poteza nalazi se i politički sukob Vašingtona i Kijeva zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije.

Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković izjavila je, povodom postignutog dogovora predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na americko i svetsko tržište, da će ogromne količine ruskog dizela stabilizovati globalno tržište, obezbediti jeftinije gorivo celoj Evropi i prekinuti ukrajinske napade na ruske rafinerije.

Jelica Putniković Foto: Kurir TV

- Tramp je to uradio zato što se bliže izbori za Kongres, a znamo da je dizel u Americi poskupeo, tako da je to izazvalo i ekonomske probleme. Sa ovim dogovorom sa Rusijom, on će jednostavno uticati na globalno pojeftinjenje dizela na tržištu, jer je poznato da je dizel poskupljivao mnogo više nego što je čak i sirova nafta, da je nekako cena dizela bila, zbog veće potražnje u Evropi, pa i globalno, da kažemo, da je veće fluktuacije imala od cene same sirove nafte - kaže Putniković za Kurir i dodaje:

- Do toga je došlo zbog toga što je Rusija zabranila izvoz dizela uopšte, a i zbog naravno krize na Bliskom istoku. Tako da, sa ovim izvozom iz Rusije, jednostavno će i Evropa, čak i ako ne bude htela da kupuje ruski dizel, ako ostane pri onoj odluci da neće da se snabdeva ruskim energentima, moći da računa na jeftinije gorivo, jer će jednostavno veća ponuda na globalnom tržištu dovesti i do pojeftinjenja dizela u Evropi, a samim tim i Srbija, one količine dizela koje uvozi, moći će da uveze jeftinije - kaže Putniković.

Jelica Putniković Foto: Kurir Televizija

Kako je rekla, pošto nema uvoza dizela sa Bliskog istoka kao što je bilo pre početka rata izmedu Amerike i Irana, sada smo imali zapravo poskupljenje dizela.

- I verujem da će ovaj dogovor izmedu Putina i Trampa, doprineti tome da Tramp naredi Zelenskom da više ne napada ruske rafinerije, jer bi to direktno onemogućilo ovaj aranžman - rekla je Jelica Putniković.



Zašto je Trampu važan dogovor sa Putinom?



Prema navodima američkog zvaničnika upoznatog sa razgovorima, Tramp je odlučio da postigne dogovor sa Moskvom nakon što Zelenski nije postupio po približno šest američkih zahteva da Ukrajina obustavi napade na ruske rafinerije.

Vašington smatra da ti napadi doprinose rastu cena goriva u SAD, u trenutku kada se približavaju izbori za Kongres.

Ukrajina je, međutim, tražila da prekid napada bude obostran, odnosno da Rusija istovremeno zaustavi udare na ukrajinske elektrane.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Prema pisanju portala Aksios, američka strana nije smatrala da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije uporedivi sa ruskim udarima na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Dogovor je izazvao nezadovoljstvo u Kijevu. Zelenski je izjavio da je njime zatečen i ocenio ga kao nepravedan i nepošten poklon Putinu.

Tokom osmočasovnih razgovora američkih i ukrajinskih predstavnika u Majamiju, razmatrani su i bezbednosne garancije za Ukrajinu, posleratna obnova zemlje, teritorijalna pitanja i njeni budući odnosi sa Evropskom unijom i NATO-om.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Pojavile su se i tvrdnje ukrajinskog zvaničnika da su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner zapretili mogućnošću prekida razmene obaveštajnih podataka ako Kijev nastavi da ignoriše američke zahteve.

Američki zvaničnik je to negirao, navodeći da je Ukrajini samo poručeno da ne preduzima poteze koji štete američkim potrošačima.

Ukrajina gađala ruski naftni terminal nekoliko sati posle razgovora Putina i Trampa

Podsetimo, Ukrajina je poslednjih meseci više puta napadala ruske rafinerije nafte, skladišta i energetsku infrastrukturu, nastojeći da poremeti snabdevanje gorivom ruske vojske i smanji prihode Moskve od energetskog sektora.

Nedugo nakon što su ruski lider i njegov američki kolega razgovarali telefonom i postigli dogovor o isporuci ruskog dizela SAD, usledio je ukrajinski napad dronom na naftni terminal "Jug Rusija".

Reč je o terminalu koji je odvojen od glavnih postrojenja za preradu nafte rafinerije Novošahtinsk. Prema objavljenim tehničkim podacima rafinerije, ovaj terminal, koji se nalazi u Rostovu na Donu ima godišnji kapacitet za prijem i otpremu 3,5 miliona metričkih tona naftnih derivata.