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Šesnaestogodišnji tinejdžer iz Kanade morao je da bude spasavan helikopterom nakon što je tokom planinarenja u Britanskoj Kolumbiji skrenuo sa bezbedne staze i završio zarobljen na strmoj litici. Dečak je za planiranje rute koristio četbot Klod (Claude), zasnovan na veštačkoj inteligenciji, ali je kasnije priznao da je i sam napravio grešku prilikom kretanja kroz planinu.

Spasilačka služba Nort Šor Reskju (North Shore Rescue) primila je poziv u subotu, 3. oktobra, nešto pre 15.30 časova, nakon što je prijavljeno da se tinejdžer nalazi na nepristupačnom delu planine Kraun, nedaleko od Vankuvera.

Dečak, kojeg je Njujork tajms identifikovao kao Brajsa Vinsenta Govriluka, tog jutra oko osam časova krenuo je sa planine Graus, nameravajući da se popne na obližnju planinu Kraun i potom vrati nazad.

Međutim, tokom uspona skrenuo je sa planinarske staze i završio na izuzetno opasnoj penjačkoj ruti poznatoj kao "Udovica" (Widowmaker), koja vodi preko strmih stena i zahteva odgovarajuću opremu i iskustvo.

"Dečak je bio prestravljen, plašio se za svoj život"

Prema rečima Pola Markija, rukovodioca potrage u spasilačkoj službi Nort Šor Reskju, tinejdžer se našao na terenu koji je daleko prevazilazio njegove planinarske sposobnosti.

- Dečak je bio veoma uplašen. Definitivno se plašio za svoj život - rekao je Marki za Nort Šor njuz.

Brajs je nastavio da se kreće misleći da se nalazi na drugoj lokaciji, ali je ubrzo shvatio da je teren postao previše opasan. Na kraju je ostao zarobljen na uskoj izbočini gotovo vertikalne litice, odakle nije mogao bezbedno da nastavi ni napred ni nazad.

Prema proceni spasilaca, eventualni pad sa tog mesta mogao je da dovede do teških povreda ili smrti.

Tinejdžer je uspeo da pozove policiju, koja je obavestila spasilačke ekipe. Tokom dramatične situacije kontaktirao je i svoju majku Džoel.

- Imao je veoma dobre namere kada je krenuo, ali to nikada nije poziv koji roditelj želi da primi, da je njegovom detetu potrebno spasavanje helikopterom - izjavila je ona.

Dramatično spasavanje helikopterom

Nakon što su telefonom uspeli da utvrde približnu lokaciju tinejdžera, pripadnici spasilačke službe organizovali su akciju izvlačenja helikopterom.

Međutim, teren je bio toliko nepristupačan da helikopter nije mogao da spusti spasioce direktno do dečaka.

Dvojica pripadnika spasilačkog tima spuštena su na viši deo planine, odakle su pomoću užadi morali da se spuste do mesta na kojem je tinejdžer ostao zarobljen.

Jedan od spasilaca zatim je postavio dodatnu sigurnosnu opremu i pomogao dečaku da se prebaci do mesta pogodnog za izvlačenje.

Tinejdžer je potom podignut u helikopter i prevezen do spasilačke baze u blizini brane Klivlend.

Akcija je završena nešto pre 18.30 časova, približno tri sata nakon što su spasioci primili poziv.

Da li je veštačka inteligencija kriva za incident?

Prema prvobitnim informacijama koje su izneli spasioci, tinejdžer je koristio četbot Klod za planiranje planinarske rute, a dobijena uputstva navodno su ga usmerila ka zahtevnom terenu namenjenom iskusnim penjačima.

Međutim, Brajs je kasnije u razgovoru za Njujork tajms naglasio da ne smatra veštačku inteligenciju odgovornom za ono što mu se dogodilo.

Objasnio je da je tokom planiranja koristio i Gugl mape i druge navigacione alate, kao i da je ulazak na opasnu rutu bila njegova greška.

Uprkos tome, spasilačka služba upozorila je planinare da se ne oslanjaju isključivo na uputstva koja generiše veštačka inteligencija.

- Ne možete slepo da pratite ono što vam veštačka inteligencija predlaže. Morate da preispitate informacije i proverite da li one imaju smisla - upozorio je Marki.

On je naglasio da četbotovi nemaju neposredno iskustvo sa planinarskim terenima i da njihove preporuke ne mogu da zamene pouzdane mape, odgovarajuću obuku i poznavanje lokalnih uslova.

Ipak, spasioci su pohvalili tinejdžera zbog nekoliko ispravnih odluka. Kada je shvatio da se nalazi u opasnosti, ostao je na mestu i pozvao pomoć, umesto da pokušava da se samostalno izvuče.

Takođe je imao odgovarajuću odeću i opremu, uključujući planinarske cipele, čeonu lampu, rezervnu bateriju za telefon i jaknu otpornu na vetar.