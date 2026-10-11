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Ruski izvoznici žitarica razmatraju nove transportne rute preko Kine kako bi svoje proizvode plasirali na svetska tržišta, pošto su operacije u lukama na Azovskom i Crnom moru i dalje poremećene nakon ukrajinskih napada dronovima, objavio je 9. oktobra Moskva tajms.

Govoreći na izložbi "Zlatna jesen 2026" u Moskvi, izvršna direktorka Ruskog udruženja za žitarice (RGA) Ksenija Bolomatova potvrdila je da organizacija radi na pronalaženju mogućnosti za tranzit preko Kine.

Očekuje se da će ukupni izvozni potencijal Rusije pasti sa planiranih 59 miliona tona na 39 miliona tona, uz ukupan rod od približno 140 miliona tona, što bi moglo da ostavi oko 20 miliona tona žitarica bez kupaca.

Oluja, usevi Foto: Shutterstock

Rusija traži alternativne puteve za izvoz

Luke na Baltičkom moru omogućavaju Rusiji da snabdeva kupce na Bliskom istoku, u Turskoj i severnoj Africi, ali je dolazak do azijskih tržišta, poput Indonezije, iz tih luka otežan zbog visokih logističkih troškova.

Kako bi prevazišla ove prepreke, Rusija proširuje kapacitete za pretovar na svom Dalekom istoku, gde više od deset terminala već ima iskustva sa transportom žitarica. Prema pisanju Moskva tajmsa, uključuju se dodatna postrojenja, dok postojeći operateri grade novu infrastrukturu kako bi povećali skladišne kapacitete.

Problemi sa isporukama pojavili su se nakon obustave operacija u lukama Azovskog mora i paralize terminala na Crnom moru usled ukrajinskih napada dronovima.

Vladimir Petričenko, direktor analitičke kompanije ProZerno, procenio je da bi čak 20 miliona tona žitarica moglo da ostane bez kupaca.

Direktor kompanije SovEkon Andrej Sizov izjavio je da za crnomorske izvozne pravce praktično ne postoji odgovarajuća zamena.

- Surova realnost je da jednostavno ne postoje izvozne rute koje bi mogle da zamene Crno more - rekao je Sizov.

Prevelika ponuda već je dovela do pada cena žitarica na jugu Rusije za približno polovinu, na između 4.000 i 5.000 rubalja po toni.

Prema procenama kompanije ProZerno, zalihe žitarica koje će biti prenete u naredni period mogle bi do kraja godine da dostignu 34,8 miliona tona.

Ukrajinski dronovi pogodili više od 100 ruskih plovila

Tokom nedelje od 6. do 12. jula 2026. godine, ukrajinski bespilotni sistemi sproveli su sistematsku kampanju napada u Azovskom moru, tokom koje je pogođeno 90 ruskih plovila, uključujući tankere, tegljače, trajekte i teretne brodove. Ukupan broj plovila koja su bila mete napada dostigao je 105 u roku od osam dana.

Kao odgovor na neprekidne napade dronovima, Rusija je privremeno obustavila plovidbu kroz Donsko-azovski kanal i prestala da obrađuje zahteve za prolazak kroz Kerčki moreuz kako bi zaštitila svoju flotu.