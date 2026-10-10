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Više osoba jepovređeno, od koje dve teško, u oblasti Trapanija na italijanskom ostrvu Sicilija, gde je dvostruka pijavica pogodila područje u blizini luke Marsala, nanoseći veliku štetu objektima i vozilima, preneli su danas italijanski mediji.

Dva vrtloga su se formirala na moru, ispod olujnog oblaka, neposredno uz obalu, prenela je agencija Adnkronos.

- Jutros smo se našli u ratnoj zoni. Ciklon je potpuno uništio školu, a pogodio je i kuće i put. Automobil u kojem su se nalazile dve osobe odbačen je u vazduh, a par koji je bio u njemu sada je u kritičnom stanju. Oni su najteže povređeni u ovoj vremenskoj nepogodi - izjavila je gradonačelnica Marsale na Siciliji, Andreana Pati.

Ona je dodala da je lakše povređeno petoro dece, dok su nastavnici pretrpeli šok.

Pati je dodala da je u toj oblasti proglašeno vanredno stanje.

- Nekoliko kuća je potpuno neuslovno za život, dok druge imaju veoma ozbiljna oštećenja, tako da sada sagledavamo situaciju, kako bismo procenili razmere problema - rekla je ona.

U bolničku službu hitne pomoći primljeno je četvoro dece i pet odraslih osoba.

Pronađena su i dva radnika Centra za sakupljanje komunalnog otpada u Petrozinu, koji su se vodili kao nestali nakon udara tornada i oni su dobrog zdravstvenog stanja.

Oštećeni su i stambeni objekti, stadion i putevi. Opština Petrozino je aktivirala Opštinski operativni centar (COC) radi koordinacije hitnih intervencija.

Načelnik Odeljenja civilne zaštite regije Sicilija, Salvatore Kočina, opisao je kao “razorne” posledice tornada koji je pogodio Marsalu i Petrozino.

Noćas oko jedan sat posle ponoći oluja je pogodila okrug Mesina i ostrvski gradić Lipari i izazvala izlivanje lokalnih potoka i blata koje je prekrilo ulice i ušlo u kuće, preneli su danas italijanski mediji navodeći da su tokom noći nekoliko puta intervenisali vatrogasci.

Desetine kuća su poplavljene, automobili su ostali zaglavljeni na keju luke Sotomonastero, a mnoge ulice su bile prekrivene blatom, čak i u centru grada, prenosi ANSA.

Potoci Ponte i Vale su se izlili, noseći otpad koji je završio na plaži i u moru. Vatrogasci su odgovarali na brojne pozive, uključujući i pozive za pomoć vozačima.

Kurir.rs/Informer

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