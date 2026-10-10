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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je daaas da Evropa neće ublažavati pritisak na Rusiju, posle sporazuma američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o uvozu ruskog dizela.

Navodeći da je više od 80 ukrajinskih civila ubijeno u ruskim napadima u protekla dva dana, te da je Rusija intenzivirala hibridne napade na Evropu, targetirajući članice EU i NATO saveznike, Kaja Kalas je objavila na mreži Iks da američko "ukidanje sankcija na ruski dizel obezbeđuje Moskvi više prihoda za vođenje rata".

"Nije vreme za smanjenje pritiska na Rusiju, i Evropa to neće učiniti", dodala je Kaja Kalas.

Ona je dodala da ministri spoljnih poslova EU nameravaju da u ponedeljak odobre dosad najveći paket sankcija Rusiji.

Kurir.rs/Beta

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