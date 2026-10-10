PORASTAO BROJ ŽRTAVA U ZAPOROŽJU: U ruskom napadu poginulo 20 ljudi, 18 osoba povređeno
- Među poginulima je i troje dece, uključujući šestogodišnju devojčicu.
- U Kijevu je tokom dana povređeno sedam osoba u napadu na restoran, od kojih je pet hospitalizovano, a tri su u teškom stanju.
Broj žrtava ruskog napada na Zaporožje povećan je na 17, dok je 18 osoba povređeno, saopštile su danas ukrajinske vlasti, navodeći da je i u Kijevu tokom dana povređeno sedam osoba.
Među poginulima u ruskom napadu na stambeni blok u Zaporožju rano jutros je troje dece, uključujući šestogodišnju devojčicu, prenosi Rojters.
Najmanje 18 osoba povređeno je u napadu na taj industrijski grad, čija se periferija nalazi na manje od 30 kilometara od linije fronta.
Zvaničnik u Zaporožju Mihailo Semikin rekao je da je istovremeno pogođeno nekoliko lokacija u ranim jutarnjim satima.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u ruskom napadu na jedan restoran u ukrajinskoj prestonici tokom dana povređeno najmanje sedam osoba, od kojih je pet hospitalizovano, a tri su u teškom stanju, prenosi Ukrinform.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija zahvalila Vašingtonu na ukidanju sankcija i dogovoru o uvozu dizela bacanjem pet bombi na Zaporožje.
To je bio treći slučaj velikog broja žrtava u Ukrajini ove nedelje.
Oko 80 civila je ubijeno u ruskim napadima u sredu i četvrtak, uključujući najmanje 30 stradalih od bombe u Kramatorsku i 22 koji su poginuli u raketnom napadu na Priluku.
Kurir.rs/Ukrinform/Fonet