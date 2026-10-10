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Broj žrtava ruskog napada na Zaporožje povećan je na 17, dok je 18 osoba povređeno, saopštile su danas ukrajinske vlasti, navodeći da je i u Kijevu tokom dana povređeno sedam osoba.

Među poginulima u ruskom napadu na stambeni blok u Zaporožju rano jutros je troje dece, uključujući šestogodišnju devojčicu, prenosi Rojters.

Najmanje 18 osoba povređeno je u napadu na taj industrijski grad, čija se periferija nalazi na manje od 30 kilometara od linije fronta.

Zvaničnik u Zaporožju Mihailo Semikin rekao je da je istovremeno pogođeno nekoliko lokacija u ranim jutarnjim satima.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u ruskom napadu na jedan restoran u ukrajinskoj prestonici tokom dana povređeno najmanje sedam osoba, od kojih je pet hospitalizovano, a tri su u teškom stanju, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija zahvalila Vašingtonu na ukidanju sankcija i dogovoru o uvozu dizela bacanjem pet bombi na Zaporožje.

To je bio treći slučaj velikog broja žrtava u Ukrajini ove nedelje.

Oko 80 civila je ubijeno u ruskim napadima u sredu i četvrtak, uključujući najmanje 30 stradalih od bombe u Kramatorsku i 22 koji su poginuli u raketnom napadu na Priluku.

Kurir.rs/Ukrinform/Fonet

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