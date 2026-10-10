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Američki predsednik Donald Tramp otvoreno je pozvao na promenu ukrajinskog rukovodstva, rekavši da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika umesto Volodimira Zelenskog.

On je dao izjavu novinarima u Beloj kući, u vreme sve većih tenzija između Vašingtona i Kijeva zbog američkog sporazuma sa Rusijom o isporuci dizela, prenosi AP.

„Znate šta predlažem? Predlažem da dobiju novog lidera koji bi mogao da sklopi dogovor. Jer bi mogao da sklopi mnogo dogovora, ali iz nekog razloga nikada to ne čini. Mislim da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika“, rekao je Tramp.

„Zelenski stvara probleme celom svetu svojim napadima na rusku naftu“

Tramp je takođe kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije, koji su uticali na globalno snabdevanje dizelom.

Optužio je Zelenskog da svojim postupcima stvara probleme drugim zemljama, uključujući SAD.

„On želi da izazove probleme celom svetu. Želi da izazove probleme našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizel goriva, jer Rusija snabdeva veliki deo sveta dizelom“, rekao je.

„Bolje da prestane“

Ponovio je da je upozorio Ukrajinu da ne napada rusku naftnu infrastrukturu.

„Rekli smo im: 'Radite šta god želite, ali ne napadajte snabdevanje dizelom jer postoji veliki problem, velika nestašica.' I šta je on uradio? Napao je to“, rekao je Tramp.

Na kraju, uputio je oštro upozorenje Zelenskom.

„Bolje da prestane“, rekao je američki predsednik.

Američki predsednik je tako ponovo doveo u pitanje Zelenskijevu spremnost da postigne sporazum koji bi okončao rat sa Rusijom.

Tramp se složio sa Putinom, Zelenski je besan

Trampove izjave dolaze nakon što je juče objavio sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svetsko tržište. Ovim potezom Vašington pokušava da ublaži rast cena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata sa Iranom.

Prema Trampovoj najavi, Rusija bi trebalo odmah da isporuči više od 300.000 tona dizela, a zatim dodatnih 500.000 tona u novembru i milion tona nakon toga. Najavljene su i dalje isporuke.

Zelenski je oštro kritikovao sporazum, upozoravajući da bi dodatni prihodi od prodaje ruskih energenata omogućili Moskvi da nastavi rat.

Foto: Wangkun Jia/Shutterstock, Viacheslav Lopatin/Shutterstock, EPA/Kremlinru Handout, EPA/Shawn Thew

„Danas se Rusija zahvalila na ukidanju sankcija na izvoz dizela bacanjem pet navodnih bombi na stambene zgrade u Zaporožju“, napisao je Zelenski danas na društvenoj mreži X.

Najmanje 20 ljudi, uključujući troje dece, poginulo je u ruskim napadima na Zaporožje, objavila je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na ukrajinske vlasti.

Zelenski je rekao da Moskva svako popuštanje međunarodnog pritiska tumači kao dozvolu za nastavak napada na ukrajinske gradove.

Aksios: Tramp je sklopio dogovor sa Putinom jer ga Zelenski nije poslušao

Američki Aksios je danas objavio da je Tramp odlučio da sklopi dogovor sa Putinom nakon što je Zelenski ignorisao najmanje šest američkih zahteva da prestane sa napadima na ruske rafinerije.

Prema rečima američkog zvaničnika upoznatog sa diskusijama, Tramp veruje da ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dodatno podižu cene goriva u Sjedinjenim Državama.

Foto: Shutterstock, Yorgos Karahalis/AP, EPA/Yuri Gripas Pool

„Zelenski pogrešno procenjuje situaciju. Nastavljajući da napada rafinerije, on uništava dobru volju koju je izgradio sa Trampom u proteklih šest meseci“, rekao je američki zvaničnik za Aksios.

Prema istom izvoru, Zelenski je bio spreman da prestane sa napadima na ruske rafinerije ako Rusija istovremeno prestane da napada ukrajinske elektrane. Tramp je, međutim, zahtevao jednostrani prekid ukrajinskih napada.

Amerikanci su takođe pomenuli Ukrajincima obustavu obaveštajnih podataka.

Tenzije su izbile i tokom jučerašnjih pregovora u Majamiju, gde su se Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima.

Prema rečima ukrajinskog zvaničnika kojeg je izvestio Aksios, američki izaslanici su upozorili da bi Vašington mogao da obustavi razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom ako Kijev nastavi da ignoriše zahteve za okončanje napada na ruske rafinerije.

Američki zvaničnik je negirao da je takva pretnja izneta. Razgovori su inače bili fokusirani na bezbednosne garancije za Ukrajinu, moguća teritorijalna rešenja i obnovu zemlje nakon završetka rata.

Zelenski je rekao da ukrajinska delegacija nije unapred obaveštena o američko-ruskom sporazumu o dizelu.

Putin do sada nije pristao na nastavak mirovnih pregovora

Uprkos Trampovom dogovoru sa Moskvom, trenutno nema potvrde da je Rusija spremna da nastavi razgovore o okončanju rata.

Prema rečima Putinovog savetnika Jurija Ušakova, ruski predsednik nije pristao na trenutni nastavak pregovora sa Ukrajinom tokom 90-minutnog telefonskog razgovora sa Trampom.

Ušakov je rekao da će Moskva tek razmotriti kada bi pregovori mogli da se nastave.

Istovremeno, evropske zemlje su izrazile zabrinutost zbog ublažavanja sankcija SAD na ruske energetske proizvode. Nemačka i Švedska su naglasile da ostaju posvećene sankcijama Rusiji.

Trampov poziv na smenu ukrajinskog predsednika tako dolazi u vreme kada se odnosi između Vašingtona i Kijeva ponovo zaoštravaju, dok rat, koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine, i dalje traje.