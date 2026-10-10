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Tokom leta na Ibici je zabeleženo čak 26 slučajeva izlivanja otpadnih voda i kanalizacije, što je dovelo do zagađenja plaža, prenosi španska novinska agencija EFE.

Zbog pojedinih incidenata nadležni su privremeno zatvarali plaže i zabranjivali kupanje dok su se sprovodile procene kvaliteta vode.

Analize uzoraka koje je prikupila lokalna ekološka organizacija pokazale su da je prisustvo fekalnih bakterija, uključujući Escherichia coli (E. koli) i intestinalne enterokoke, premašilo zakonom propisane granice za vodu namenjenu kupanju.

Prema izveštaju agencije EFE, najviše su bile pogođene plaže u opštinama Sant Žozep de sa Talaja (San Hose) i Sant Antoni de Portmanji (San Antonio).

Početkom aprila, Opštinsko veće Sant Žozepa otkrilo je izlivanje na plaži S'Estanjol. Ubrzo nakon toga prijavljeno je još jedno izlivanje na plaži S'Arenal u Sant Antoniju. Na toj plaži zabeležena su tri incidenta tokom leta, a najnoviji 20. septembra, kada je kvar na kanalizacionoj mreži doveo do 12-dnevne zabrane kupanja.

Jedan od najkontroverznijih incidenata dogodio se u avgustu na plaži Es Kodolar i navodno je bio povezan sa postrojenjem za preradu otpadnih voda na aerodromu na Ibici.

Organizacija za zaštitu životne sredine *Salvem sa Badia de Portmany* okrivila je loše stanje kanalizacione mreže za ove incidente.

Nakon sprovođenja testiranja vode tokom celog leta, iz ove organizacije su saopštili da su pojedini uzorci prelazili zakonske granice za E. koli i enterokoke — bakterije za koje je poznato da predstavljaju rizik po zdravlje kupača.

Ove bakterije se nalaze u izmetu iz različitih izvora, uključujući kanalizaciju, ptice i druge divlje životinje, kućne ljubimce i domaće životinje.

Prema podacima Britandke zdravstvene službe (NHS), simptomi infekcije bakterijom E. koli mogu uključivati dijareju, grčeve u stomaku, mučninu i povraćanje. U retkim slučajevima, određeni sojevi ove bakterije mogu izazvati ozbiljne komplikacije koje mogu biti fatalne.

Zdravstvena služba navodi da su starije osobe, dijabetičari, osobe koje koriste urinarni kateter, kao i oni koji imaju kamen u žučnoj kesi, kamen u bubregu ili probleme sa prostatom, među onima koji su pod većim rizikom od infekcije bakterijom E. koli, piše Mirror.