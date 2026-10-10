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Saudijske vlasti saopštile su danas da je više osoba ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, koji je usled toga obustavio rad.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, koji se dogodio posle serije raketnih udara koje su na Saudijsku Arabiju izveli jemenski Huti, koje podržava Iran, prenosi Rojters.

Aerodrom u Rijadu pretrpeo je ranije ove nedelje dva napada, u kojima su četiri osobe poginule.

Uoči današnjeg napada nije bilo uzbune na vazdušnu opasnost.

Očevidac na aerodromu izjavio je da je video eksploziju, a zatim i više povređenih ljudi kako leže na podu unutar zgrade. Viđeno je više od deset vozila hitne pomoći kako jure ka tom objektu.

Jedan povređeni putnik rekao je Rojtersu da je video kako nešto preleće preko neba iznad aerodroma, neposredno pre nego što se deo plafona u blizini izlaza za ukrcavanje urušio.

Američki predsednik Donald Tramp, u razgovoru sa novinarima ispred Bele kuće neposredno nakon tog napada, nije isključio mogućnost da se Sjedinjene Američke Države pridruže saudijskim napadima na Hute.

"Možda hoćemo. Razmotrićemo to. Tek smo saznali za nedavni napad, tako da ćemo doneti odluku. Delujemo veoma brzo”, rekao je Tramp.