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Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je rusko državno telo za nadzor zdravlja potvrdilo smrt laboratorijske radnice u ustanovi za istraživanje kuge u Sibiru, kao i da je obavestilo SZO da nije registrovan nijedan slučaj obolevanja od kuge, prenela je agencija Rojters.

Laboratorijska radnica u institutu za istraživanje kuge u Sibiru razbolela se i preminula 2. oktobra od upale pluća nepoznatog porekla.

Njena smrt je navela ruske vlasti da stave u karantin oko 200 ljudi i izazvala je zabrinutost u svetu.

Žena je radila u Irkutskom institutu za istraživanje i suzbijanje kuge za područje Sibira i Dalekog istoka, u gradu Irkutsku na jugoistoku Sibira.

Kurir.rs/Rojters

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