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Ruska vlada danas je delimično ukinula zabranu izvoza dizel-goriva, omogućivši da se na svetsko tržište u početnoj fazi plasira 500.000 tona tog energenta, a odluka stupa na snagu u okviru dogovora predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, saopštila je ruska vlada.

U skladu sa odlukom, ruske naftne kompanije odmah će početi da ugovaraju isporuke dizela sa inostranim partnerima, uz saglasnost vlade, preneo je TASS.

Tramp je izjavio u petak da je u razgovoru Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Ruski predsednik izjavio je nakon razgovora sa Trampom da je Moskva potvrdila spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište.