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Četiri osobe poginule su na Floridi i u Alabami usled udara uragana Isajas a više od 868.000 korisnika je bez struje, saopštile su danas vlasti tih američkih saveznih država.

Lokalni zvaničnici su naveli da su se smrti dogodile nakon što su stabla drveća, koje je oborio uragan, pala na kuće, jedno u okrugu Eskambija na Floridi a drugo u Birmingemu u Alabami, dok se oluja kretala ka unutrašnjosti, prenosi Gardijan.

1/11 Vidi galeriju uragan Isais Foto: DAN ANDERSON/EPA

iako je uragan danas oslabio na posttropski ciklon, Isajas i dalje predstavlja pretnju od poplava i tornada dok se kreće ka unutrašnjosti Sjedinjenih Američkih Država, upozorili su meteorolozi i zvaničnici.

Više od 868.000 korisnika je rano jutros ostalo bez struje širom Floride, Alabame i Džordžije, prema podacima PowerOutage.us. Na Floridi je 438.137 korisnika bez struje, u Alabami 294.662 korisnika a u Džordžiji je bez struje ostalo 111.105 korisnika.

Iako su upozorenja na olujni talas i tropske oluje povezane sa Isajasom povučena, Nacionalni centar za uragane (NHC) je upozorio da će verovatno i dalje biti "značajnih uticaja" koji su povezani sa Isajasom na veći deo južne Alabame, područja Floride i jugozapadne Džordžije, u vidu bujičnih i rečnih poplava.

Guvernerka Alabame Kej Ajvi upozorila je na moguću pojavu tornada i zamolila je stanovnike da se "pripreme za najgore".

Guverner Floride Ron DeSantis izjavio je danas da će ekipe elektroprivrede Floride provesti dan tako što će proceniti štetu i obavljati radove na restauraciji električne mreže.