Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema najnovijim podacima najmanje 12 osoba je poginulo, dok je 50 ranjeno u žestokom raketnom napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Projektil je pogodio kompleks putničkih terminala 3 i 4, nakon čega je naređena hitna evakuacija, preneo je Njujork tajms.

Prema prvobitnim informacijama, objavljeno je da su tri osobe su nastradale, dok je više od 30 ranjeno.

Američki predsednik Donald Tramp ranije danas izjavio kako njegova administracija razmatra mogućnost priključivanja saudijskim vazdušnim napadima protiv jemenskih Huta, pokreta koji podržava Iran.

"Moguće je. Razmotrićemo to. Upravo smo saznali za poslednji napad, donećemo odluku vrlo brzo", rekao je Tramp.

U izveštaju se navodi da je veći broj ljudi povređen, dok su stanovnici Rijada prijavljivali snažne eksplozije, a prema aerodromu su upućena vozila hitne pomoći.

Američki predsednik Donald Tramp ranije danas izjavio kako njegova administracija razmatra mogućnost priključivanja saudijskim vazdušnim napadima protiv jemenskih Huta, pokreta koji podržava Iran.

"Moguće je. Razmotrićemo to. Upravo smo saznali za poslednji napad, donećemo odluku vrlo brzo", rekao je Tramp.