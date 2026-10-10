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U Turskoj će deci mlađoj od 15 godina zakonom od 1. novembra biti zabranjeno da koriste društvene mreže.

Zakon je objavljen danas, iako ga je Parlament izglasao u aprilu.

Društvene mreže će, prema novom zakonu, morati da "preduzmu neophodne tehničke i administrativne mere, uključujući proveru uzrasta", kako bi sprovele nova pravila.

Prema članu 7, sistem za proveru uzrasta funkcionisao bi pomoću "tokena" koji izdaje država. Za maloletnike starije od 15 godina zakon predviđa da im platforme ne smeju pružati usluge koje bi mogle da izazovu zavisnost.

Turska je često strogo, uglavnom iz političkih razloga, ograničavala društvene mreže, neretko zabranjujući pojedinačne naloge medijskih kuća ili aktivista, a ponekad i blokirajući pristup čitavim platformama.

Vlasti su prošle nedelje blokirale jedan veb-sajt sa vestima i njegove naloge na društvenim mrežama zbog sadržaja koji je sud okarakterisao kao "LGBT propagandu", što je izazvalo oštre reakcije organizacija za zaštitu ljudskih prava i slobodu medija.

Turska se zabranom deci da koriste društvene mreže pridružuje sve brojnijoj grupi država, uključujući Australiju i Indoneziju, koje uvode ili razmatraju stroža starosna ograničenja za pristup tim platformama.

Firme koje krše pravila suočavaju se sa kaznama do 3 odsto globalnog prihoda, zabranom oglasa i smanjenjem propusnog opsega interneta prema turskom zakonu o internetu!

Slične mere takođe sprovode Austrija, Danska, Francuska, Grčka i Španija, a očekuje se da će ih doneti i Velika Britanija i Kanada.

U septembru je Evropska unija predstavila predlog propisa o ograničavanju pristupa dece društvenim mrežama i platformama za razmenu video-snimaka dok ne napune 15 godina.